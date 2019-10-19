Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuzey Yıldızı 6. son bölüm izle

Kuzey Yıldızı'nda Alacaklısı Sadullah, Kuzey’den borcunu tahsil etmek için bu sefer başka bir yola başvurmuştur. Kuzey, iyice sıkışır. Yıldız ve Kuzey, ilk defa birer düşman değil, arkadaş olmaya çalışırlar. Peki Kuzey Yıldızı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuzey Yıldızı 6. bölüm izleme linki...

Kuzey Yıldızı’nın 6. bölümü bu akşam yayınlandı ve Kuzey Yıldızı 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu merak edilmeye başlandı. Kuzey'in peşindeki belalar, genç adamı zorladıkça Yıldız'la olan düşmanlığı yerini arkadaşlığa, belki de daha fazlasına bırakır. Yaşanan her olay, onları birbirlerine daha da yakınlaştırır.

KUZEY YILDIZI 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzey Yıldızı 7. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı, yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izlenebilir.

KUZEY YILDIZI FRAGMAN İZLE

KUZEY YILDIZI SON BÖLÜM İZLE

Yıldız, dümene geçip kaptanlık yapmak zorunda kaldığında ikili, yıllar sonra baş başa bir gece geçirir. Tüm fırtına dinip ortalık süt liman olduğunda ise ikiliyi, çok kötü bir sürpriz beklemektedir. Kuzey ve Yıldız, hiç ummadıkları bir tehlikeyle karşı karşıyadır.