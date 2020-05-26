Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yeni bölüm tarihi belli oldu! Kuzey Yıldızı yeni bölüm ne zaman?

Virüs salgını nedeniyle setlerine ara veren dizilerden biri de Kuzey Yıldızı İlk Aşk olmuştu. Dizinin çekimlerinin başlamasının ardından yeni bölüm tarihi de belli oldu. İşte detaylar…

KUZEY YILDIZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yeni bölümünün 6 Haziran tarihinde yayınlanacağı dizinin oyuncusu Aslıhan Güner ve İsmail Demirci tarafından duyuruldu.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Herkes seferber olup Kuzey'i ararken Kuzey'in umutları tükenmek üzeredir. Belki de masal tersine dönecektir ve bu sefer kırmızı saçlı Rapunzel, prensini kurtaracaktır. O olmazsa, ölümüne pampası gelip kurtaracaktır kesin. Sefer'in kalbi temizdir ve onu nerde olursa olsun bulacaktır. Kuzey, mutlu sonlu sandığı inzivasında, hazin sona doğru ilerlemektedir.