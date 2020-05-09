Kuzey Yıldızı İlk Aşk neden yok? Kuzey Yıldızı yeni bölüm tarihi belli mi?

Geçtiğimiz haftalarda Kuzey Yıldızı İlk Aşk'tan Corona virüs önlemi geldi ve çekimlere ara verildi. Önlemler sebebiyle verilen ara Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi bu akşam ekrana gelmeyecek. . Kuzey Yıldızı’nın yeni bölüm tarihi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

Virüs salgını nedeniyle setlerine ara veren dizilerden biri de Kuzey Yıldızı İlk Aşk oldu. Show TV yayın akışında Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi yerine farklı bir program yayınlanacak. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı konusunda da bir açıklama yapılmadı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Herkes seferber olup Kuzey’i ararken Kuzey’in umutları tükenmek üzeredir. Belki de masal tersine dönecektir ve bu sefer kırmızı saçlı Rapunzel, prensini kurtaracaktır. O olmazsa, ölümüne pampası gelip kurtaracaktır kesin. Sefer’in kalbi temizdir ve onu nerde olursa olsun bulacaktır. Kuzey, mutlu sonlu sandığı inzivasında, hazin sona doğru ilerlemektedir.