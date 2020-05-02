Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm ne zaman? Kuzey Yıldızı İlk Aşk neden yok?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin sevenleri dizinin yeni bölümünün ne zaman olacağını merak ediyor. Corona virüsü sebebiyle birçok dizinin setlerine ara verilmiş durumda. Peki Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar…

Kuzey Yıldız İlk Aşk dizinin akıbeti merak ediliyor. Corona virüsü sebebiyle geçtiğimiz hafta setlerine ara veren sevilen dizi Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yeni bölümü hakkında bir açıklama yapılmadı.



SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Herkes seferber olup Kuzey’i ararken Kuzey’in umutları tükenmek üzeredir. Belki de masal tersine dönecektir ve bu sefer kırmızı saçlı Rapunzel, prensini kurtaracaktır. O olmazsa, ölümüne pampası gelip kurtaracaktır kesin. Sefer’in kalbi temizdir ve onu nerde olursa olsun bulacaktır. Kuzey, mutlu sonlu sandığı inzivasında, hazin sona doğru ilerlemektedir.