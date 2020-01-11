Kuzey Yıldızı yeni bölüm ne zaman? Kuzey Yıldızı neden yok?

Kuzey Yıldızı yeni bölüm ne zaman? Kuzey Yıldızı neden yok?

Yeni yıl ile ara veren dizilerden biri de Kuzey Yıldızı oldu. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi yeni bölümün bu akşam Show TV yayın akışında yer almıyor. Show'tv yayın akışında Kuzey Yıldızı dizisi yerine İntikam adlı film yer alıyor.

Yeni yılın gelmesi ile birlikte tüm diziler olduğu gibi Kuzey Yıldızı de ara verdi. Bu akşam Show TV yayın akışında olmayan Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm yerine İntikam adlı sinema filmi yayınlanacak. Peki Kuzey Yıldızı 17. yeni bölüm ne zaman?

KUZEY YILDIZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi, maalesef bu akşam izleyicisiyle buluşamayacak. Yeni bölümün yayın tarihi hakkında bir duyuru yapılmadı fakat Kuzey Yıldızı 17. yeni bölümün 18 Ocak’ta ekranda olması bekleniyor.