‘Kuzey’in oğlu’ için verilen hukuk mücadelesinde kazanan Volkan Konak oldu

‘Kuzeyin Oğlu’ olarak tanınan Karadenizli sanatçı Volkan Konak’a, 'Kuzey'in oğlu' markasını izinsiz kullandığı gerekçesiyle 70 bin liralık tazminat davasının yanı sıra bu markanın iptali davası açan şair Hüseyin Öztürk’ün davası reddedildi. Mahkeme kararıyla ‘Kuzeyin Oğlu’ markasının Volkan Konak’a ait olduğu tescillenmiş oldu.

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İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde açılan davaya göre, ‘Hüseyin Haydar' müstear adını kullanan şair Hüseyin Öztürk, ‘Kuzeyin Oğlu' adlı şiirin eser sahibi olduğunu ve bu şiirin 1983 yılında yayımlanan ‘Kara Şarkılar' adlı kitabının 116 ve 117'nci sayfalarında yer aldığını söyledi. Volkan Konak'ın bu ibareyi çeşitli televizyon kanallarında, kliplerde ve internette izinsiz kullandığını iddia eden Hüseyin Öztürk, bu ibarenin neredeyse Volkan Konak'ın isminin önüne geçtiğini belirtti. Volkan Konak'ın bu ibareyi kendisine ait olduğunu bildiğini öne süren Hüseyin Öztürk, “Davalı bir programda şiiri yazan kişinin ben olduğumu açıkça ifade etmiştir. Defalarca ricada bulunmama rağmen bu ibareyi bir daha kullanmayacağına dair ben de bir izlenim oluşturmuştur. Oyalandığımın farkına varınca bu davayı açma gereği doğdu” dedi. Davalının bu kullanımın aynı zamanda haksız rekabet oluşturduğunu dava dilekçesinde anlatan Hüseyin Öztürk'ün avukatı, “Müvekkilim uzun yıllardır ‘Kuzeyin Oğlu' adıyla bir kitap yayımlamayı düşündüğü halde iltibas ve intihal oluşturacağı düşüncesiyle bu kitabını yayımlayamamaktadır. Davalı bu ibareyi 2011'de TPE'den marka olarak adına tescil ettirmiştir. 70 bin lira tazminat ile davalının adına tescil ettirdiği markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“ŞİİR BAŞLIĞINDA KULLANDI DİYE TELİF HAKKI YOK”

Davaya cevap veren Volkan Konak ise davacının 30 yıl sonra böyle bir dava açmasının düşündürücü olduğunu belirterek zaman aşımı nedeniyle davanın reddini istedi. Konak'ın avukatı, “Davacının Karadeniz bölgesinde sıkça kullanılan bir tabir olan ‘Kuzeyin Oğlu' adını, sırf şiirin başlığında kullandı diye bir telif hakkı bulunmamaktadır. Müvekkilime halk tarafından takılan bu lakap zamanla ad ve soyadı gibi kendisiyle bütünleşmiştir. Bu lakap sayesinde üne kavuşmuştur. Bu lakap müvekkilim açısından ayırt edici bir özellik kazanmış ve markalaşmıştır. Arama motoru google'da bu ibareyle yapılan aramada karşımıza çıkan Volkan Konak'tır. Halk benimseyince müvekkilim bu ibarenin marka tescilini yaptırmıştır. Davanın reddini talep ediyoruz” dedi.

‘KUZEY’İN OĞLU’ VOLKAN KONAK’IN

Mahkemenin karar duruşmasına katılan Hüseyin Öztürk'ün avukatı, “Toplanan deliller kapsamına göre davalının TPE nezdinde bu markayı tescili kötü niyetlidir. Müvekkilimin ‘Kuzeyin Oğlu' isimli ibare üzerinde kullanımında hak sahibidir. Davalı müvekkilime ait eserin bu kapsamda sanatsal üretiminin kendi adına tescil ettirerek haksız olarak kullanılmaktadır. Davacı eserin hak sahibidir. Bu kapsamda davalı adına kötü niyetli marka tescilinin hükümsüzlüğüne karar verilmesi gereklidir” dedi.

Mahkeme daha önce ‘Kuzeyin Oğlu' markasını tescil ettiren Volkan Konak'ı haklı buldu.Hüseyin Öztürk'ün açtığı davayı reddeden mahkeme, ‘Kuzeyin Oğlu' markasının Volkan Konak'a ait olduğu mahkeme kararıyla tescillenmiş oldu.