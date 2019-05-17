Kuzgun 15. yeni bölüm fragmanı geldi! Kuzgun babasının izinden gidecek!

Kuzgun 15. yeni bölüm fragmanı bugün seyrci karşısına çıktı. Yeni fragmanda; Dila babasının ölümüne sebep olan Kuzgun ile bir kez daha yüzleşiyor. Kuzgun Dila'ya "suçlu babanı dışarı çıkarmak için beni sattın" derken, Dila ise "Sen babamın katilisin. Benim için birşey yap, bana Behram'ı ver" diyor. Kuzgun'un Behram'in kimliği ile ilgili sözleri Dila'yı şoke ediyor. Kuzgun bundan sonra babasının izinden gideceğini ilan ediyor. İşte Kuzgun 15. yeni bölüm fragmanı...

KUZGUN 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KUZGUN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 14. YENİ BÖLÜM ÖZETİ…

Kuzgun, Dila'ya sadece ona güvenmek istediğini söylüyor. Dila ise “güven” diyor. Kuzgun Behram ile buluşmak için Dila'nın yanından ayrılıyor. Dila Kuzgun'a sarılıyor. Kuzgun, bir şeylerin olacağına inanacağını söylüyor. Arkasını dönüp giderken birden geri dönüyor ve Dila'ya “yazı mı, tura mı” diye soruyor. Dila “tura” diyor. Kuzgun “Hadi inşallah” diye cevap veriyor ardından gidiyor

KUZGUN DİLA'NIN İHANETİNE ŞAHİT OLUYOR

Yola çıkan Kuzgun Derviş'i telefonla arayarak çıktığını haber veriyor. Aynı sıralarda Dila'da yola çıkmıştır. Telefonla aradığı kişiye gelmek üzer olduğunu haber veriyor. Dila'nın buluştuğu kişi Kudret'tir. Kudret Dila'ya neden buluşmak istediğini sorarak “Ne yakaladın” der. Dila önemli bir şey yakaladığını söyler. Kudret ne yakaladığını söylemesini ister. Bu sırada Kuzgun olanlara şahit olur. Onları uzaktan gözlemektedir. Gördükleri Kuzgun'u derinden sarsar. Bu sırada Bora'nın Dila'nın ihaneti ile ilgili sözlerini ve Dila'nın telefonunu bulduğu o an aklına gelir. Kuzgun “Bir kere daha sattın beni” der.

KUZGUN SON BÖLÜM İZLE

“DiLA BENİ DE SENİ DE SATTI!”

Bu sırada Dila Kudret'e “Gerçekten yanılmışım. Ben bunu o yapamam” der. Ve ardından Kuzgun'a ihanet edemeyeceğini, onu sevdiğini söyler. Kudret çok şaşırır. Kudret'ten özür diler. Kudret ise Kuzgun ile bir geleceği olmayacağını söyler. Ancak Dila geri adım atmaz ve çantasından telefonu çıkarır. Kudret ise çok acele karar verdiğini biraz daha düşünmesini tavsiye eder. Dila “düşündüm” der ve telefonu uzatır. Ancak Kudret tedbirini çoktan almıştır. Bu anlarda polisler bir eve baskın yaparlar. Kuzgun'un telefonu çalar. Arayan Derviş'tir. Kuzgun'a şüphesinde haklı olduğunu Dila'nın polisle işbirliği yaptığını söyleyerek “Dila sadece beni değil seni de sattı” der. Dila Kudret'e kararının kesin olduğunu söyleyerek “bundan sonra ben yokum” der.

KUZGUN: TEK TEK BEDEL ÖDEYECEKLER!

Kuzgun Dila'nın ihanetini kabul edemez. Derviş'e gider. Derviş, “Behram Adıvar'a ihanet edersen bedelini ödersin demiştim ben ona” sözleriyle Kuzgun'a, Dila'ya ihanetinin sonuçları hakkında söylediklerini anlatır. Kuzgun da “Dila'yı karanlığın en dibine gömeceğim bir daha oradan çıkamayacak” der. Derviş Kuzgun'a Dila'yı öldürüp öldüremeyeceğini sorduğunda ise “Hiç merak etme babasından kızına tek tek bedel ödeyecekler” diyerek ne kadar kararlı olduğunu gösterir.