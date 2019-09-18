Kuzgun 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuzgun 17. son bölüm izle

Kuzgun yeni sezon bölümüyle ekranlara geri döndü. Başrolde Burcu Biricik ve Barış Arduç'a yeni sezonda ünlü oyuncu Onur Saylak eşlik ediyor. Son bölümde; Behram Adıvar’ın öldüğü, Dila’nın ise Kuzgun’un gözleri önünde kendisini vurduğu o anın üstünden tam bir yıl geçmiştir. Dila, ardında hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolmuştur. Yeni bölümde neler olacak? Kuzgun 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kuzgun 17. son bölüm izleme linki...

Kuzgun dizisinin 17. son bölümünde; Kuzgun her günü Dila'yı bulma ümidiyle geçirir. Tüm çabalarının sonucunda Dila'ya ulaştığını düşündüğü anda Kuzgun'un karşısına geçmişinden sürpriz bir isim çıkar: Ferman Koruoğlu. Kuzgun, Ferman'ın Dila'yı elinde zorla tuttuğunu düşünür ve bir operasyonla Ferman'ın evine girmeye karar verir.

KUZGUN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzgun yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

KUZGUN FRAGMAN

KUZGUN 17. SON BÖLÜM İZLE

Kuzgun, operasyon gecesi, yeni bir şokla sarsılır. Kuzgun, Dila'ya aşkını kanıtlamak için elinden geleni yapsa da karşısında duran hayatının aşkının, bambaşka bir kadına dönüştüğünü görür. Ferman'ın teyzesi Neşe, Ferman ile Dila'nın bir araya gelmesinden endişe duyarken; Güneş adlı genç bir kadının yolunun Kuzgun'la kesişmesi işin seyrini değiştirir. Dila'yı yeniden kazanmak için harekete geçen Kuzgun'un beklenmedik hamlesi nefesleri keserken, her şeyi sıfırdan başlatacaktır.

Kuzgun, Ferman'ın evinden aldığı bir delille Derviş'e gelir ve ondan bu delille ilgili araştırma yaptırmasını ister. Çıkacak sonuç, Yusuf'un hayatta olup olmadığını açığa çıkaracaktır.

Meryem, Derviş'in gerçekte kim olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşir. Meryem bu andan itibaren mutlak bir ölümle yüzyüze kalırken, Kuzgun ile Ali arasındaki düşmanlık daha da derinleşecek, Ali, Kartal'ı da ateşe atacak bir hamlede bulunacak ve Kuzgun ile aralarında şiddetli bir hesaplaşma yaşanacaktır.

Veliahtı Kuzgun'un Dila'ya hala zaafı olduğunu gören Derviş ise bu durumdan rahatsızdır. Kuzgun'a tarafını belli etmesi, tercihlerinin ağırlıklarıyla yüzleşmesi ve Dila'dan uzaklaşması için çok riskli bir oyun kurar. Bu oyunun bir yürütücüsü Dila, öteki yürütücüsü Ali olacaktır. Dila, kendisinden istenen şeyle ilgili çok önemli bir kararın eşiğine gelir. Bu karar, Dila'nın kendisini aşağıya attığı bir uçurumdan farksızdır.

Birbirlerine uzak ama birbirlerinin özlemiyle yanıp tutuşan Kuzgun ve Dila için bu kurulan oyun hayatlarını sonsuza kadar değiştiren son büyük adım haline gelir. En büyük bedeli Kuzgun'un mu Dila'nın mı ödeyeceği belli olmayan bu büyük adım, gözükara iki aşığın içlerindeki en ağır duygularla yüzleşmeleriyle şoke edici bir sona yol açacaktır.