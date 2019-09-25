Kuzgun 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Savaş başlıyor! Kuzgun 18. son bölüm izle

Kuzgun 18. bölümü ile ekranlara geldi. Son bölümde Kuzgun, önce Dila, ardından da Ferman ile önemli yüzleşmeler yaşıyor. Kuzgun mahallesinin haklarını korumaya çalışırken, Ferman’ın yeni teklifiyle çok zor bir karar vermek zorunda kalıyor. Peki Kuzgun 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuzgun dizisinin başrolde Burcu Biricik ve Barış Arduç’a yeni sezonda ünlü oyuncu Onur Saylak eşlik ediyor. Kuzgun son bölümde Kuzgun'un kentsel dönüşüm projesinde Ferman'la ortak olması Kuzgun ile Ferman arasındaki savaşı resmen başlatır. Peki 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KUZGUN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzgun 19. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı anda haberimizde olacak.



KUZGUN SON BÖLÜM ÖZETİ

Kuzgun'un kentsel dönüşüm projesinde Ferman'la ortak olması Kuzgun ile Ferman arasındaki savaşı resmen başlatır. Artık her arenada bu iki isim karşı karşıya gelecektir. Kuzgun'un kendisini ortaklığa mecbur etmesinin acısını Ferman üst üste hamlelerle çıkarır. Kuzgun, önce Dila, ardından da Ferman ile önemli yüzleşmeler yaşar.

KUZGUN SON BÖLÜM İZLE

Kuzgun mahallesinin haklarını korumaya çalışırken, Ferman'ın yeni teklifiyle çok zor bir karar vermek zorunda kalacaktır. Meryem, oğlu Kuzgun'u Güneş'le bir arada görmekten mutlu olduğu için Güneş'i evlerine yemeğe davet eder.