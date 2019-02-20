Kuzgun 3. yeni bölüm fragman/ önizleme yayınlandı! ‘Bana her zaman güvenebilirsin’ (Kuzgun 2. yeni bölüm izle)

Kuzgun 2. bölümü ile Star TV'de bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan 2. yeni bölümde; Kuzgun hedeflerine adım adım yaklaşıyor. Dila onu eve yerleştiriyor. Kuzgun'u yıllar sonra gören Meryem büyük bir şok yaşıyor. Rıfat oğlu Ali'yi Dila'ya saldıranları bulması için Nevşehir'e gönderirken, Dila kendini Kuzgun'a siper ediyor. Kuzgun Rıfat'ın yanında şoför olarak işe başlıyor ama yapmak istediği işin bu olmadığını da ona söylüyor. Peki Kuzgun 2. bölümde başka neler yaşandı? İşte dizi ile ilgili merak ettikleriniz..

Kuzgun 2. yeni bölümüyle Star TV ekranlarında seyirci karşısına çıktı. Kuzgun 2. bölümde; Dila’nın geçen onca sene sonra Kuzgun’a karşı hissettiği suçluluk ve vicdan azabı hayatında yepyeni bir dönemin başlangıcı oluyor. Meryem ve Kuzgun yıllar sonra karşılaşıyor. Rıfat’ın depolarından biri kundaklanıyor. Suçluyu bulan Kuzgun bu işin arkasındaki ismi öğrenince yeni bir plan yapıyor. Terzi Derviş ise intikam ateşi ile yanıp kavrulan Kuzgun’u hata yapmaması konusunda uyarıyor ve “Kurban vermeye hazır mısın? sözleri karşısında Kuzgun afallıyor. Haberimizden Kuzgun 2. yeni bölüm özetini okuyabilirsiniz…

KUZGUN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 2. YENİ BÖLÜM ÖZETİ…

Kuzgun eski mahallesine dönüyor. Ancak ailesinin yanına değil tam karşısına taşınıyor. Bu ev Dila’ların eski evi. Dila da yıllar sonra Kuzgun’la birikte ilk kez bu eve giriyor. Evde Kuzgun’a bu evin onun kara kutusu olduğunu söylüyor.

MERYEM VE KUZGUN’UN KARŞILAŞMASI

Dila, evden çıkışta birden Meryem ile karşılaşıyor. Meryem, Dila’dan geçmişin acısını çıkartıyor. Bu yüzleşme geçmişi adeta günümüze taşıyor. Kuzgun da evden çıkarken annesi Meryem’le karşılaşıyor. Meryem başta tanımasa da birkaç dakika içinde yanından geçenin Kuzgun oğlunu anlıyor. Arkasından feryat edercesine ‘Kuzgun’ diye bağırıyor. O an ikisi için de zaman duruyor.

KUZGUN’UN NEFRETİ

Dila ile Kuzgun arasında yakınlaşma başlıyor. Dila çektiği vicdan azabından kurtulmak içini rahatlatmak için bir fırsat yakalıyor. Ancak Kuzgun’un Dila’ya karşı içinde sevgi değil soğuk bir nefret var. Dila ise Kuzgun’un geçmişte yaşadıklarını öğrenince yarası daha da derinleşiyor. Kuzgun’a adım üstüne adım atıyor. Kuzgun’un, Dila’ya ‘beni seviyor musun’ sorusu da kilit noktayı oluşturuyor. Ancak Dila bu diyalogun sonunda Kuzgun’dan hiç beklemediği sarsıcı bir yanıt alıyor.

KUZGUN SON BÖLÜM İZLE

KUZGUN’U ŞOKE EDEN İSİM

Kuzgun geçmişin acısını çıkarmaya Rıfat’a babasının yaşadığını yaşatmayı gayeliyor. Kuzgun Rıfat’ın yanında şoför olarak işe başlıyor. Ancak yapmak istediği işin bu olmadığını söylüyor. Bu sırada Rıfat’ın mallarının gizli olduğu depolardan biri kundaklanıyor. Bunu bir fırsat olarak gören Kuzgun depoyu ateşe vereni yakalıyor. Bu emri verenin ismini öğrendiğinde büyük bir şok yaşıyor ve ardından yeni bir plan yapıyor.

ALİ DİLA’YA SALDIRANLARIN İZİNİ SÜRÜYOR

Rıfat da Nevşehir’de Dila’nın canına kastedenlerin bulunması için hemen harekete geçiyor. Ali’yi bu işle görevlendiriyor. Ali’nin Kesik'in ve Kuzgun'un isimlerine ulaşması çok yakındır. Ali’nin Nevşehir’e gitmesi Dila’nın Kuzgun’a kendini siper etmesine neden oluyor.

‘DİLA’YI NE YAPACAKSIN?’

Bu arada Terzi Derviş, Kuzgun’a başlattığı savaşta kurban vermeye hazır olup olmadığını soruyor. Bu soru karşısında afallayan Kuzgun, “Ben buraya kurban vermeye dönmedim ben buraya onları kurban etmeye döndüm” diyor. Kuzgun’un intikam sözlerinin ardından Derviş ona en can alıcı soruyu soruyor: Dila’yı ne yapacaksın?