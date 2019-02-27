Kuzgun 4. yeni bölüm fragman/ önizleme yayınlandı! ( Kuzgun 3. yeni bölüm izle)

Kuzgun 3. bölümü ile Star TV'de bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan 3. yeni bölümde; Kuzgun'un geri dönüşü Rıfat'ın kafasındaki şüpheleri gün yüzüne çıkarıyor. Dila Kuzgun'un intikam için geri döndüğünü yüzüne vuruyor ve ardından o intikamı aldırtmayacağını söylüyor. Yıllar sonra Rıfat'ın karşısına çıkan Meryem "ecelin benim elimden olacak" diyerek onu tehdit ediyor. Kuzgun, Şeref'le anlaşma yaparak Rıfat'ı ortadan kaldırmanın planlarını yapıyor. Kuzgun'un bu uğurda verdiği kurban onu alt üst ediyor. Peki Kuzgun 3. bölümde başka neler yaşandı? Kuzgun 4. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı. İşte dizi ile ilgili merak ettikleriniz..

KUZGUN 4. YENİ BÖLÜM FRAGMAN/ÖNİZLEME

Kuzgun 3. yeni bölümüyle Star TV ekranlarında seyirci karşısına çıktı. Kuzgun 3. bölümde; Kuzgun Şeref ile yaptığı anlaşmadan sonra Rıfat’ı ortadan kaldırmak için yeni bir plan yaparken Dila, Kuzgun’u Kesik ile yan yana görünce büyük şok yaşıyor. Kuzgun yıllar sonra kardeşi Kumru ile karşı karşıya geliyor ve bu karşılaşmaya Meryem de şahit oluyor. Kuzgun intikam ateşi ile yanıp tutuşurken Kesik’in vurulması ile ağır bir darbe alıyor. Rıfat birilerinin onu ortadan kaldırmak için harekete geçtiğinden haberdardır. Dila Kuzgun’a yeniden güvenmek isterken çok tehlikeli bir hamlede bulunuyor. Kuzgun 4. Yeni bölüm fragmanı geldi. Haberimizden Kuzgun 3. yeni bölüm özetini okuyabilirsiniz…

KUZGUN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 3. YENİ BÖLÜM ÖZETİ…

Meryem yıllar sonra Rıfat’ın karşısına çıkar. Rıfat’a Meryem kocası Yusuf’un hapse girmesine ve yuvasının dağılmasına neden olayları hatırlar. Rıfat’a “O zaman canını almadım ama bu sefer gözümü kırpmam” deyince Rıfat da “Kuzgun’u ben bulmadım. Dilanın hayatını kurtardı” der. Meryem “Senden bir can ve 20 yıl alacağım var. Alnımda ne yazıyor bilmiyorum ama senin alnında ne yazdığını biliyorum. Senin ecelin benim elimden olacak” diyerek çıkar.

“MERYEM SANA KURBAN OLSUN”

Rıfat’ın yanından çıkan Meryem’in karşına Kuzgun çıkar. Kuzgun ona ne yapmaya çalıştığını sorar. Meryem’den kahramanlık yapmasını istemediğini söyleyerek “Sen benim anam değilsin” der. Meryem bu sözlere çok içerler ve gözyaşları döker. Kuzgun’a “20 yıl dönmeni bekledim bir 20 yıl da içinin soğumasını beklerim. Ben senin ananım. Meryem sana kurban olsun” diyerek çeker gider. Kuzgun annesinin arkasından bakakalır.

KUZGUN SON BÖLÜM İZLE

“KUZGUN BENİM ŞOFÖRÜM”

Kuzgun Rıfat ve Dila’yı evlerine bıraktıktan sonra gitmek için izin ister. Bu sırada Dila babasına, “Kuzgun bundan sonra benim şoförüm” der. Rıfat şaşırmıştır. Dila Kuzgun’a “Bekle yemekten sonra çıkacağız” deyince o da “Emredersiniz” der. Akşam Kuzgun Dila’yı bir gece kulübüne bırakır. Kapısını açan Kuzgun’a “Burada bekle” der.



DİLA KUZGUN’U KISKANDIRMAYA ÇALIŞIYOR

Kuzgun dışarda beklemekten sıkılıp gece kulübünden içeri girer. Dila sahnede DJ’lik yapmaktadır. Dila Kuzgun’u içerde kendisini izlerken görünce işini bırakıp arkadaşlarından biriyle dans etmeye başlar. Kuzgun barda birşeyler yerken kafasını kaldırdığında Dila’nın orda olmadığını görür. Etrafa bakınır ve onun kapıdan çıktığını görerek peşinden gider.

DİLA HİSLERİNİ ANLATIYOR

Dila’yı dışarda tek başına düşünürken bulur. Dila’dan dünkü yaptıkları için özür diler. Dila ona ne yapmaya çalıştığını sorunca “Bende kaçak elektirik var. Bir öyleyim bir böyleyim” diye cevap verir. Kuzgun’a ona nasıl güveneceğini sorar. Ardından geçmişte o gittiktn sonra neler hissettiğini anlatır. Kuzgun’a o gelmeden ne halde olduğunu ve şimdi nasıl hisettiğinden bahseder. Kuzgun da sonunda ona her zaman güvenebileceğini söyler.

“BEN AV SEN AVCI”

Kuzgun’un cep telefonuna Kesik’in bir sandalyede ağzı ve elleri ayakları bağlı bir görüntüsü gelir. Kuzgun telefonda mesajı gönderen kişinin numarasını arar ve ona nerde olduğunu sorar. Karşısındaki kişi de “Arkadaşını sağ görmek istiyorsan tek başına gel” der. Kuzgun verilen adrese gider. İçeri girdiğinde arkadaşı sağdır. Hemen elini ayağını çözer. Ona iyi olup olmadığını sorar ardından da arkasından bir el çırpması sesi gelir. Kuzgun arkasını döndüğünde karşısında Dila’yı bulur. Dila bu işin arkasındai kişi olduğunu itiraf eder ve Kuzgun’a “Ben sendeki karşılığımı biliyorum. Ben av sen avcı” der. Kuzgun hiçbir şey bilmiyorsu deyince Dila da “Geri döndün. İntikam almak istiyorsun, aldırtmam” der