Kuzgun 5. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Dila’nın aşk itirafı (Kuzgun 4. yeni bölüm izle)

Kuzgun 4. bölümü ile Star TV'de bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan 4. yeni bölümde; Kuzgun, Şeref’i vurduktan sonra yaralı haldeki Rıfat’ı da alarak olay yerinden uzaklaşıyor. Şeref’in vurulduğu haberi kısa zamanda oğlu Bora’ya ulaşırken Dila da zorla getirildiği restoranda olayı öğreniyor. Kartal Kuzgun’un ağabeyi olduğunu öğreniyor. Kumru, Kuzgun’un karşısına çıkıp Kartal’ın tamirhanesindeki yangınla bağlantısı olup olmadığını soruyor. Dila ve Meryem arasındaki yüzleşme heyecanın dozunu artırıyor. Peki Kuzgun 4. bölümde başka neler yaşandı? Kuzgun 5. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi ile ilgili merak ettikleriniz..

Kuzgun 4. yeni bölümüyle Star TV ekranlarında seyirci karşısına çıktı. Kuzgun 4. bölümde; Kuzgun yaralı haldeki Rıfat ile birlikte uzaklaşırken geride çok önemli bir ipucu ve görgü tanığı bırakıyor. Şeref'in oğlu Bora, babasının öldürülmesiyle ilgili izleri sürerken ipucunu ve görgü tanığına ulaşıyor. Dila, Kuzgun'a olan aşkını itiraf ediyor. Kumru Kuzgun'un karşısına çıkıyor ve ona yangınla ilişkisi olup olmadığını soruyor ancak aldığı cevapla şok oluyor. Kuzgun için intikam için sabırla adım atarken büyük bir savaşın ayak sesleri duyulmaya başlıyor. Peki Kuzgun 5. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? Haberimizden Kuzgun 4. yeni bölüm özetini okuyabilirsiniz…

KUZGUN 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Kuzgun 5. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

KUZGUN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KUZGUN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 4. YENİ BÖLÜM ÖZETİ…

Kuzgun, Şeref’i vuruyor. Yaralanan Rıfat ona şaşkınlıkla bakarken, Rıfat’ın yaraladığı Şeref’in adamı Kuzgun’a “yardım et, beni burda bırakma” diye yalvarır. Kuzgun “Ne istediniz Kesik’ten” diye sorunca ölmek üzere olan adam Şeref’in planı olduğunu söyler. Kuzgun silahını onun üzerne doğrultur ve ardından iki el ateş eder.

BORA VE DİLA TANIŞIYOR

Kuzgun arabaya biner ve Rıfat ile birlikte yarasını tedavi ettirmek için yola çıkar. Bu arada Şeref’in oğlu Dila ile konuşmaktadır. Dila tanışmak için zorla getirildiği için Bora’ya sitem eder. Bora onu restorana getiren kişiyi yanına getirterek Dila’dan özür diletir. Adamını diz çöktüren Bora silahını ona doğrultunca Dila korkuyla yüzüne bakar ancak Bora tetiği çekmeden adamına kovulduğunu söyler.

DİLA ŞEREF’İN VURULDUĞUNU ÖĞRENİYOR

Kuzgun’un vurduğu Şeref hala yaşamaktadır. Bora’ya gelen telefonda babasının vurulduğu haber verilir. Dila ne olduğunu sorunca Bora babasının vurulduğunu söyler. Dila bu sırada bir yandan babasını ararken Bora’ya da onunla gelmek istediğini söyler. Dila abisi Ali’yi arayarak Şeref’in vurulduğunu söyler. Dila Ali’ye babası ile birlikte olup olmadığını sorar ancak Ali onun bir toplantı için gittiğini söyler. Dila “bir an önce babamızı bulmalıyız” der.

KUZGUN SON BÖLÜM İZLE

Kuzgun Rıfat’ı onu tanıyan birinin evine getirir. Bu sırada Dila arar ama telefonu açmaz. Kuzgun’un elleri titremektedir. Çocukluğu gözünün önüne gelir ve ansızın ellerindeki titreme geçer. Bora hastaneye gelir. Şeref ameliyattadır. Bora doktordan bilgi alır. Bu arada Dila Bora’ya, Şeref’in vurulduktan sonra biri tarafından arandığını eğer telefonuna ulaşırlarsa bir görgü tanığının olduğunu söyler.

KUMRU HABER PEŞİNDE

Kumru, Şeref’in gizli hastanesine gelir. İçeriye girmek olanaksızdır. Ancak Kumru tuvalete gidip geleceğini söyleyerek haber için beraber geldiği arkadaşını bırakıp ayrılır. Ali hastaneye gelerek Bora’ya geçmiş olsun derken olayın nasıl olduğunu sorar. Bora ise babasının nasıl vurulduğunu Rıfat’a sormaları gerektiğini söyleyerek Rıfat’ın nerde olduğunu sorar. Ali babasının iş toplantısı için gittiğini söyler.

ŞEREF AMELİYATTAN ÇIKIYOR

Şeref ameliyattan çıkmıştır. Bora doktora babsının durumunu sorar. Doktor yaşama ihtimalinin çok zayıf olduğunu ve bitkisel hayata girebileceğini söyler. Bora ameliyattan çıkan babasının bulunduğu odaya giderek geçmişi ile ilgili yaşadıklarını ona anlatmaya başlar. Babasının ondan esirgediği sevginin hesabını sorar kendince. Ardından babasının bağlı olduğu makinenin fişini çekiyor.