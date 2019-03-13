Kuzgun 6. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Kuzgun’u çıldırtan teklif! (Kuzgun 5. son bölüm izle)

Kuzgun 5. son bölümü ile Star TV'de bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan 5. son bölümde; Bora babası Şeref’i Kuzgun’un öldürdüğünü öğreniyor ve büyük savaş başlıyor. Bora Kuzgun’u Dila ile karşı karşıya getirecek ilk hamlesini yapıyor. Meryem ölümle yüz yüze kalıyor. Dila Şeref’i Kuzgun’un öldürdüğünü öğrendiğinde bunun doğru olup olmadığını babasına doğrulatıyor. Terzi Derviş Kuzgun’a çok zor bir soru sorarken aldığı cevap onu bir hayli şaşırtıyor. Dila’nın bu gerçekle birlikte atacağı adımlar Bora ve Kuzgun arasındaki savaşın seyrini değiştiriyor. Peki Kuzgun 5. bölümde başka neler yaşandı? Kuzgun 6. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi ile ilgili merak ettikleriniz..

Kuzgun 5. son bölümüyle Star TV ekranlarında seyirci karşısına çıktı. Kuzgun 5. bölümde; Dila Bora'nın avukatı oluyor. Kuzgun Bora'nın planını fark ediyor ve büyük bir kumar oynuyor. Bora ise Kuzgun ile arasındaki savaşın şiddetini artırarak ona ve Meryem'e tuzak kuruyor. Meryem'in hayatı Kuzgun'un vereceği karara bağlıdır. Dila, Kuzgun'un bir katil olduğunu öğrendiğinde adalet ve sevdiği adam arasında zor bir tercihle karşı karşıya kalıyor. Kuzgun, Rıfat'a Bora ile ilgili çok önemli bir teklif yapıyor. Peki Kuzgun 6. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? Haberimiden Kuzgun 5. yeni bölüm özetini okuyabilirsiniz…

KUZGUN 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Kuzgun 6. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

KUZGUN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KUZGUN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 5. YENİ BÖLÜM ÖZETİ…

Dila'nın Kuzgun'a yakınlaşma çabaları sonuçsuz kalıyor. Kuzgun geçmişin anısına onunla aşk yaşayamayacağını ve kalbinin onun için atmadığını söyler. Dila gözyaşları içerisinde “öldüm” der. Kuzgun Rıfat'ın yanına gider ve ona Şeref cinayeti ile ilgili geride bir iz kalmadığını söyler. Rıfat çok rahatlamıştır. Onu yemek masasına davet eder. Masadakilere Kuzgun'un yakın koruması olduğunu ve aileden bir olduğunu açıklar.

BORA'DAN DİLA'YA ŞOK TEKLİF

Masada bulunan Bora Dila'ya babasının davasıyla ilgilenmesi için avukatı olmasını teklif eder. Dila “konuşuruz” der ancak Kuzgun bu teklif karşısında çok bozulur.

ALİ ŞEREF'İ KUZGUN'UN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ AÇIKLIYOR

Dila Kuzgun'u dışarıya çağırarak basıyla ne konuştuğunu sorar. Bu arada Ali, Bora'yı yolcu ederken ona “ Babanın katilinin kim olduğunu merak ediyor musun?” der. Bora ona ne bildiğini sorunca babasının katilinin Kuzgun olduğunu söyler ve ardından da “Onu sen mi bitirirsin yoksa ben mi bitireyim?” diyerek teklifte bulunur.

KUZGUN SON BÖLÜM İZLE

MERYEM'İN GÖZYAŞLARI

Sabah Kuzgun evden çıkarken kapıda annesi Meryem'i görür. Meryem ona sevdiği yiyeceklerden hazırlayıp getirmiştir. Kuzgun onun yaptığı yemeği alır ona geri veriri ve bir daha böyle şeyler getirmemesini ister. Meryem gözyaşlarına boğulur.

BORA'NIN PLANI KUZGUN'UN CANINI YAKMAK

Bora basını öldürdüğünü öğrendiği Kuzgun'un geçmişi ile ilgili bilgileri Yusuf'tan öğrenir. Bora'nın amacı onun canını yakacak bir hamle yapmaktır. Kuzgun'un canını yakmak için ailesinden birilerini kaçırmayı kafasına koyar. Bu arada Rıfat Kuzgun'a Dila'nın bu olayların içinde olmamasını söyler. Kuzgun, “Patron sensin” diyerek kabul eder.

ALİ KAMERA KAYITLARINI BORA'YA VERİYOR

Bu arada Ali Bora'nın yanına gelerek babası Şeref'i Kuzgun'un nasıl öldürdüğünü anlatır. Rıfat, Dila'ya Kuzgun'un koruması olduğunu söyler. Dila karşı çıksada başarılı olamaz. Ali gittikten sonra Bora Ali'nin gerçek amacının ne olduğunun farkındadır. Ali'nin restorandaki kamera kayıtlarını alan Bora Yusuf'a görüntüleri Dila'ya ulaştırmasını söyler. Yusuf, Dila'yı neden babasının cinayetine karıştırdığını sorar.