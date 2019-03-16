Kuzgun 6. yeni bölüm fragmanı yayında! Kuzgun’dan Rıfat’a büyük darbe!

Kuzgun 6. yeni bölüm fragmanı bugün ekrana geldi. Kuzgun yeni fragmanda; Bora, Rıfat'ın karısına trajediyi sevip sevmediğini soruyor. Şermin trajedi yaşatmasını sevdiğini söyleyerek ondan Kuzgun ve ailesinin hayatına dolamasını isteyerek neler yapabileceğine onun da çok şaşıracağını söyler. Rıfat Dila'ya ailesini ki,rli işlerden çıkaracağını söylerken, Kuzgun ise Rıfat'ı tutuklatıyor. İşte Kuzgun 6. yeni bölüm fragmanı...

KUZGUN 6. YENİ BÖLÜM ÖN İZLEME

KUZGUN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 5. YENİ BÖLÜM ÖZETİ…

Dila'nın Kuzgun'a yakınlaşma çabaları sonuçsuz kalıyor. Kuzgun geçmişin anısına onunla aşk yaşayamayacağını ve kalbinin onun için atmadığını söyler. Dila gözyaşları içerisinde “öldüm” der. Kuzgun Rıfat'ın yanına gider ve ona Şeref cinayeti ile ilgili geride bir iz kalmadığını söyler. Rıfat çok rahatlamıştır. Onu yemek masasına davet eder. Masadakilere Kuzgun'un yakın koruması olduğunu ve aileden bir olduğunu açıklar.

BORA'DAN DİLA'YA ŞOK TEKLİF

Masada bulunan Bora Dila'ya babasının davasıyla ilgilenmesi için avukatı olmasını teklif eder. Dila “konuşuruz” der ancak Kuzgun bu teklif karşısında çok bozulur.

ALİ ŞEREF'İ KUZGUN'UN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ AÇIKLIYOR

Dila Kuzgun'u dışarıya çağırarak basıyla ne konuştuğunu sorar. Bu arada Ali, Bora'yı yolcu ederken ona “ Babanın katilinin kim olduğunu merak ediyor musun?” der. Bora ona ne bildiğini sorunca babasının katilinin Kuzgun olduğunu söyler ve ardından da “Onu sen mi bitirirsin yoksa ben mi bitireyim?” diyerek teklifte bulunur.

KUZGUN SON BÖLÜM İZLE

MERYEM'İN GÖZYAŞLARI

Sabah Kuzgun evden çıkarken kapıda annesi Meryem'i görür. Meryem ona sevdiği yiyeceklerden hazırlayıp getirmiştir. Kuzgun onun yaptığı yemeği alır ona geri verir ve bir daha böyle şeyler getirmemesini ister. Meryem gözyaşlarına boğulur.

BORA'NIN PLANI KUZGUN'UN CANINI YAKMAK

Bora basını öldürdüğünü öğrendiği Kuzgun'un geçmişi ile ilgili bilgileri Yusuf'tan öğrenir. Bora'nın amacı onun canını yakacak bir hamle yapmaktır. Kuzgun'un canını yakmak için ailesinden birilerini kaçırmayı kafasına koyar. Bu arada Rıfat Kuzgun'a Dila'nın bu olayların içinde olmamasını söyler. Kuzgun, “Patron sensin” diyerek kabul eder.

ALİ KAMERA KAYITLARINI BORA'YA VERİYOR

Bu arada Ali Bora'nın yanına gelerek babası Şeref'i Kuzgun'un nasıl öldürdüğünü anlatır. Rıfat, Dila'ya Kuzgun'un koruması olduğunu söyler. Dila karşı çıksa da başarılı olamaz. Ali gittikten sonra Bora Ali'nin gerçek amacının ne olduğunun farkındadır. Ali'nin restorandaki kamera kayıtlarını alan Bora Yusuf'a görüntüleri Dila'ya ulaştırmasını söyler. Yusuf, Dila'yı neden babasının cinayetine karıştırdığını sorar.