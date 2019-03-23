Kuzgun 7. yeni bölüm fragmanı geldi! Dila’ya tokat gibi sözler!

Kuzgun 7. yeni bölüm fragmanı bugün yayınlandı. Star TV'de yayınlanan dizinin yeni fragmanında; Dila babasının tutuklanmasının ardından Kuzgun'a hesap sormaya çalışırken onun sözlerinden derinden etkileniyor. Dila'ya "o ailedeki en iyi şeysin ama sen bu acıyı yaşamayacaksın diye mi vazgeçelim adaletten avukat hanım" diyor. İşte Kuzgun 7. yeni bölüm fragmanı...

KUZGUN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 6. YENİ BÖLÜM ÖZETİ…

Dila Savcıya giderek Şeref'in katilinin kim olduğunu bildiğini söyler ve ardından cinayetle ilgili itirafçı olan kişiyi savcının odasına sokar. Savcıya Şeref Dağıstanlı cinayetini kendisinin işlediğini ve pişman olmadığını söyler.

DİLA KUZGUN'U ELE VERMİYOR

Dila Kuzgun'u ele vermemiştir. Rıfat'ın etrafındakilerden biri suçu üstlenmiştir. Kumru annesini kaçıran Bora'dan hesap sormak isteyince Meryem ona engel olur. Kumru'nun abisi Kuzgun'a gittiğini itiraf etmesi Meryem'i şoke eder. Diğer tarafta Kuzgun kendi evinden onları seyretmektedir.

BORA ÇILGINA DÖNÜYOR

Kuzgun'un Meryem'i kurtarması Bora'yı çılgına çevirmiştir. Bu işin bedelinin çok ağır olacağını söyler. Sabah Kuzgun yola çıkmak için arabasına binen Kuzgun, Terzi Derviş'in mesajını alır ve onun yanına gider. Meryem Kuzgun'un bulaştığı karanlık işlerden kurtulabilmesi için çaresizce ne yapacağını düşünür. Çok eskilerden kalma bir mektubu bulur.

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KUZGUN RIFAT'I İÇERİ ATTIRMAYA KARARLI

Terzi Derviş'in annesi Meryem'i kurtarırken oynadığı oyunu takdir etmesi Kuzgun'u çok mutlu etmiştir. Kuzgun, tohum işini alacağını söyleyince Derviş o işin çok büyük iş olduğunu ve o işin altında kalacağını söyler. Kuzgun ne yapıp edip kelepçeyi Rıfat'ın koluna taktıracağını söyler.

KARTAL GERÇEĞİ ÖĞRENİYOR

Dila savcılıktan çıktıktan sonra arabasında yaptıklarını düşünerek gözyaşı döker. Kartal, Kumru'nun çekmecesinde bulduğu resmi görünce şoke olur. Dükkanını yakan kişinin abisi olduğunu öğrenir. Kumru annesine babasının mektupları kime yazdığını araştırması için izin vermesini ister.

BORA'YI ŞOKE EDEN ORTAK

Rıfat, tohum işini Bora ile birlikte yapacak olan kişinin Kuzgun olduğunu öğrenince beyninden vurulmuşa dönüyor. Bu sırada işyerine gelen Dila'nın karşısına Meryem çıkıyor.