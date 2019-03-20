Kuzgun 7. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Bora’yı şoke eden ortak! (Kuzgun 6. son bölüm izle)

Kuzgun 6. son bölümü ile Star TV'de bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan 6. son bölümde; Meryem’i Bora’nın elinden kurtaran Kuzgun ondan geçmişi ile ilgili ilk kez şaşırtıcı şeyler öğreniyor. Kuzgun’u girdiği bu karanlıktan kurtarmak için harekete geçen Meryem her yolu deniyor. Dila’nın kapısını çalan Meryem anlattıklarıyla onun da haklılığına inandırıyor. Dila, Kuzgun’a hayatından çıkması ve buralardan gitmesi için çok çarpıcı bir teklifte bulunuyor. Rıfat’ın oğlu Ali babasının tohum işini Kuzgun’a vermesinden dolayı çok kızgındır ve nefreti her geçen an büyüyor. Kuzgun, Rıfat’ın çevirdiği dolapları öğrenmek için depolarına gidiyor. Peki Kuzgun 6. bölümde başka neler yaşandı? Kuzgun 7. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi ile ilgili merak ettikleriniz..

Kuzgun 6. son bölümüyle Star TV ekranlarında seyirci karşısına çıktı. Kuzgun 6. bölümde; Kuzgun için büyük hesaplaşma başlıyor. Meryem oğlunun intikam için döndüğünü anlıyor ve onu karanlık işlerden kurtarmak adına dost düşman herkesin kapısını çalıyor. Terzi Derviş'in “Kuzgun'u artık bu yoldan kimse döndüremez” sözleriyle umudunu kaybediyor. Bora, Dila'ya “Kuzgun'u korumanın nasıl sonuçlara yol açabileceğini bilmiyorsun” sözlerine karşılık “bedeli kabul ediyorum” diyerek cevap veriyor. Ali, Kuzgun'un ailenin içerisine girmesini sindiremiyor. Rıfat, Kuzgun'dan en büyük darbeyi yerken Dila, ondan babasından ve ailesinden uzak durmasını istiyor. Peki Kuzgun 7. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? Haberimizden Kuzgun 6. yeni bölüm özetini okuyabilirsiniz…

KUZGUN 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Kuzgun 7. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

KUZGUN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KUZGUN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 6. YENİ BÖLÜM ÖZETİ…

Dila Savcıya giderek Şeref'in katilinin kim olduğunu bildiğini söyler ve ardından cinayetle ilgili itirafçı olan kişiyi savcının odasına sokar. Savcıya Şeref Dağıstanlı cinayetini kendisinin işlediğini ve pişman olmadığını söyler.

DİLA KUZGUN'U ELE VERMİYOR

Dila Kuzgun'u ele vermemiştir. Rıfat'ın etrafındakilerden biri suçu üstlenmiştir. Kumru annesini kaçıran Bora'dan hesap sormak isteyince Meryem ona engel olur. Kumru'nun abisi Kuzgun'a gittiğini itiraf etmesi Meryem'i şoke eder. Diğer tarafta Kuzgun kendi evinden onları seyretmektedir.

BORA ÇILGINA DÖNÜYOR

Kuzgun'un Meryem'i kurtarması Bora'yı çılgına çevirmiştir. Bu işin bedelinin çok ağır olacağını söyler. Sabah Kuzgun yola çıkmak için arabasına binen Kuzgun, Terzi Derviş'in mesajını alır ve onun yanına gider. Meryem Kuzgun'un bulaştığı karanlık işlerden kurtulabilmesi için çaresizce ne yapacağını düşünür. Çok eskilerden kalma bir mektubu bulur.

KUZGUN SON BÖLÜM İZLE

KUZGUN RIFAT'I İÇERİ ATTIRMAYA KARARLI

Terzi Derviş'in annesi Meryem'i kurtarırken oynadığı oyunu takdir etmesi Kuzgun'u çok mutlu etmiştir. Kuzgun, tohum işini alacağını söyleyince Derviş o işin çok büyük iş olduğunu ve o işin altında kalacağını söyler. Kuzgun ne yapıp edip kelepçeyi Rıfat'ın koluna taktıracağını söyler.

KARTAL GERÇEĞİ ÖĞRENİYOR

Dila savcılıktan çıktıktan sonra arabasında yaptıklarını düşünerek gözyaşı döker. Kartal, Kumru'nun çekmecesinde bulduğu resmi görünce şoke olur. Dükkanını yakan kişinin abisi olduğunu öğrenir. Kumru annesine babasının mektupları kime yazdığını araştırması için izin vermesini ister.

BORA'YI ŞOKE EDEN ORTAK

Rıfat, tohum işini Bora ile birlikte yapacak olan kişinin Kuzgun olduğunu öğrenince beyninden vurulmuşa dönüyor. Bu sırada işyerine gelen Dila'nın karşısına Meryem çıkıyor.