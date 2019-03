Kuzgun 7. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Bora’yı şoke eden ortak! (Kuzgun 6. son bölüm izle)

Kuzgun 6. son bölümü ile Star TV'de bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan 6. son bölümde; Meryem’i Bora’nın elinden kurtaran Kuzgun ondan geçmişi ile ilgili ilk kez şaşırtıcı şeyler öğreniyor. Kuzgun’u girdiği bu karanlıktan kurtarmak için harekete geçen Meryem her yolu deniyor. Dila’nın kapısını çalan Meryem anlattıklarıyla onun da haklılığına inandırıyor. Dila, Kuzgun’a hayatından çıkması ve buralardan gitmesi için çok çarpıcı bir teklifte bulunuyor. Rıfat’ın oğlu Ali babasının tohum işini Kuzgun’a vermesinden dolayı çok kızgındır ve nefreti her geçen an büyüyor. Kuzgun, Rıfat’ın çevirdiği dolapları öğrenmek için depolarına gidiyor. Peki Kuzgun 6. bölümde başka neler yaşandı? Kuzgun 7. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi ile ilgili merak ettikleriniz..