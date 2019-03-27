Kuzgun 8. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Yeni patron Dila! (Kuzgun 7. son bölüm izle)

Kuzgun 7. son bölümü ile Star TV'de bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan 7. son bölümde; Babasının gözaltına alınmasının ardından büyük bir şok yaşayan Dila bu işin arkasındaki kişinin Kuzgun olduğunu öğreniyor. Dila ile yüzleşen Kuzgun, yoluna çıkan hiç kimseye acımayacağını haykırıyor. Mahkemeye çıkmaya hazırlanan Rıfat'a Meryem'in tepkisi büyük oluyor. Dila, babasını hapisten kurtarabilmenin çarelerini ararken Rıfat başlarında olmadan Bilgin Ailesi'nden kimseyi sağ bırakmayacaklarını söylüyor. Terzi Derviş Kuzgun'u Rıfat gider başkası gelir. Sistem değişmez isimler değişir" diyerek uyarıyor. Peki Kuzgun 7. bölümde başka neler yaşandı? Kuzgun 8. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi ile ilgili merak ettikleriniz..

Kuzgun 7. son bölümüyle Star TV ekranlarında seyirci karşısına çıktı. Kuzgun 7. bölümde; Rıfat’ın tutuklanmasının ardından Dila Bilgin Ailesi’nin başına geçiyor. Kuzgun, Rıfat’a daha yeni başladığını söyleyerek ona yaşatacaklarına inanamayacağını söyleyerek gözdağı veriyor. Ali babasının tutuklanmasına sebep olduğu için Dila’ya öfke saçıyor ve hayatlarından çıkmasını istiyor. Kuzgun, kardeşleri Kartal ve Kumru’ya çok duygusal bir sürpriz yapıyor. Bora ise yaşanan tüm bu olaylardan sonra Dila’ya biraz daha yakınlaşıyor. Peki Kuzgun 8. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? Haberimiden Kuzgun 7. yeni bölüm özetini okuyabilirsiniz…

KUZGUN 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Kuzgun 8. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

KUZGUN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KUZGUN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 7. YENİ BÖLÜM ÖZETİ…

Meryem, kızı Kumru’nun yardımıyla bulduğu adrese gider. Karşısına çıkan Terzi Derviş’e kendini tanıtır. Mektubu Derviş’e verir ve mektupta yazılanları kendisi ona okur ve ardından “Kimsin sen Derviş Efendi diye sorar. Derviş eli kirli biri olduğunu söyler.

KUZGUN İÇİN ÇOK GEÇ

Meryem, kocası kadar çaresiz olduğunu söyleyince Derviş onu dükkana davet eder. Oğlunun intikam için döndüğünü söyleyerek 20 yıl önce yapamadığı yardımı şimdi yapmasını ister. Derviş Kuzgun’u girdiği yoldan artık kimsenin çıkaramayacağını söyler.

POLİSLER RIFAT’I GÖZALTINA ALIYOR

Kuzgun Bilgin Ailesi ile kahvaltıdayken polis ekipleri gelir. Dila neler olduğunu anlamaya çalışırken Rıfat polislere “Buyrun” der. Rıfat gözaltına alınacağını öğrenir. Dila hangi şüphe ve ne sebeple gözaltına alındığını sorar. Rıfat’ın lojistik araçlarında yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu bilgisini alır.

DİLA ŞOK GEÇİRİYOR

Dila duydukları karşısında şok olur, babasına döner bu sırada Rıfat kalbini tutar. Dila hastaneye gitmeleri gerektiğini söyleyerek Ali’den ambulans çağırmasını ister. Rıfat iyi olduğunu söyler. Polisler ellerine kelepçe takmaya çalışırken, Dila direnmek ister ancak onun da gözaltına alınacağı söylenir. Rıfat Dila’ya “tamam” der ve kelepçelenerek ekip arabasına götürülür. Dila gözyaşları içerisinde babasına onu kurtaracağını haykırır. Rıfat polisler ile birlikte giderken Dila peşinden koşar.

KUZGUN SON BÖLÜM İZLE

Babasının gözaltına alınmasının ardından onu kurtarmak için seferber olan Dila bu işin arkasındaki kişinin kuzgun olduğunu çok geçmeden anlar. Kuzgun ile yüzleşen Dila, onun nasıl insanlıktan bu kadar çıkmış olduğunu söyleyerek, “sen bana bunu nasıl yapabildin Kuzgun” diye sorar. Kuzgun da onun o ailedeki en iyi şey olduğunu söyler ve “ama sen bu acıyı yaşamayacaksın diye mi vazgeçelim adaletten avukat hanım” cevabını verir.

KUZGUN: YOLUMA ÇIKAN KİMSEYE ACIMAYACAĞIM

Dila’ya onun babası yüzünden babasının hapis yattığını ve yine onun babasının babasını sattığını söyler. Bu sözler karşısında Dila ne söyleyeceğini bilemez. Kuzgun yoluna çıkan kimseye acımadığını ve acımayacağını söyleyerek “tek cezan kimsesiz kalmak olsun” der. Dila’nın yüzüne haykırır. Mahkemeye çıkacağı günü bekleyen Rıfat’ın ziyaretine giden Dila babasından o olmadan Bilgin Ailesi’nden kimseyi yaşatmayacaklarını bildiklerinden dolayı da kendisini içeri de yaşatmayacaklarını öğrenir.