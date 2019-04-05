Kuzgun 9. yeni bölüm fragmanı geldi! Dila hedefte!

Kuzgun 9. yeni bölüm fragmanı bugün STAR TV'de ekrana geldi. Dizinin yayınlanan yeni fragmanında; Dila, Kuzgun ile evlendiğini babasına açıklıyor. Rıfat kızının bu kararını duyduktan sonra çıldırıyor ve onu bir daha görmeye gelmesini istemiyor. Terzi Derviş Kuzgun ve Dila'ya bu evliliğin gerçek olması için uyarıda bulunurken, Ali evden kovmak için hamle yaptığında hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşıyor. İşte Kuzgun 9. yeni bölüm fragmanı...

KUZGUN 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



KUZGUN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 8. YENİ BÖLÜM ÖZETİ…

Dila bavullarını toplayıp gitmek üzereyken arabasında bir zarf bulur. Zarfı açtığında ona bir hediye olduğu ve nerede bulması gerektiği yazılıdır. Bu arada Kuzgun hapishanede Rıfat'ı ziyaret eder. Rıfat ilk başta onunla görüşmek istemez ancak Kuzgun'un söyledikleri karşısında çaresizce karşısına geçer. Kuzgun, babasının intikamını alacağını ve ona neler yapacağını tahmin bile edemeyeceğini söyler.

DİLA PATRON KOLTUĞUNDA

Hapishanedeki görüşmenin ardından Bora ile ortak yapacakları işi konuşmak üzere Rıfat'ın şirketine gider. Rıfat'ın odasına girer. Bora karşısında oturmuş beklemektedir. Bu sırada içeri Dila girer. Kuzgun onu gördüğünde büyük bir şaşkınlık geçirir. Dila babasının işlerini artık kendisinin yöneteceğini açıklar. Ardından Kuzgun'a tohum işini beraber yapmayacaklarını söyler.

BEHRAM DİLA'YI BIRAKMAK İSTEMİYOR

Bu arada Bora Dila'nın konuşmasını bölerek Kuzgun'a “sen aramızda olmayı hak etmiyorsun” der. Kuzgun, Dila'ya Behram'dan icazet alıp almadığını sorar. Dila, Behram Adıvar'ın bir tercih yapmak zorunda kalacağını ama o tercihin Kuzgun olmayacağını söyler. Dila bu konuşmayı yaparken arabasına bırakılan notun içinde yazanların ne anlama geldiğini anlamıştır. Behram Dila'nın bırakıp gitmesini istememektedir.

DERVİŞ'İN KARTI DİLA'YA ULAŞIYOR

Dila Ali ile Behram'ın mesajının içeriğini tartışırken içeri giren evdeki çalışanlardan biri bir kart getirir. Kart Dila'ya gelmiştir. Ali çalışana kendisine mi yoksa Dila'ya mı geldiğini tekrar sorar. Kart Dila'ya gelmiştir. Kart'ın üzerinde ismi yazan kişi Terzi Derviş'tir. Ali kartın ne anlama geldiğini Dila'ya açıklar. Dila artık Behram'dan icazet alacaktır.

KUZGUN SON BÖLÜM İZLE

DİLA: SEN BEHRAM'DAN İCAZET ALDIN MI?

Kuzgun Dila'nın onunla çalışmak istememesinden dolayı çok gerilmiştir. Dila'ya daha önce onu uyardığını söyleyerek sevkiyat işine engel olamayacağını söyler. Dila'nın kararı kesindir. Kuzgun ile çalışmayacaktır. Kuzgun arkasını dönüp gidecekken Dila'nın “Sen Behram'dan icazet aldın mı?” Sözleriyle donup kalır.

ŞERMİN KUMRU'YU HABER İÇİN SIKIŞTIRIYOR

Dila Derviş ile görüşme öncesinde oldukça gergindir. Bora, Dila'ya Derviş'in sadece bir aracı olduğunu ve endişelenmemesi gerektiğini söyler. Şermin Kumru'nun yanına giderek ona verdiği görüntülerle ilgili haberi yapıp yapmadığını sorar. Kumru o görüntülerden bişey çıkmayacağını söyler. Şermin görüntülerin devamında olanları Kumru'ya anlatır ve haberi yapması için acele etmesini söyler.