Kuzgun dizisi konusu ve oyuncuları… Kuzgun dizisinden ilk fragman yayınlandı

KUZGUN 1. BÖLÜM İLK FRAGMANI / TEASER
Kuzgun’un ilk tanıtımı yayınlandı. Ay Yapım imzalı Kuzgun dizisinin ilk tanıtımının ardından Kuzgun dizisinin konusu ve oyuncuları hakkında merak edilenler artmaya başladı. Yönetmenliğini Bahadır İnce’nin üstleneceği, senaryosunu Özlem Yılmaz, Anıl Eke ve Burcu Görgün’ün kaleme aldığı Kuzgun dizisi Star TV’de ekranlara gelecek.
KUZGUN DİZİSİNİN KONUSU NE?
Kuzgun ilk tanıtımda, Kuzgun'un “Benim adım Kuzgun. Ölümüm üç gün, yeniden doğmam yirmi yıl sürecek. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz. Ben de unutmadım. Ben, Akça Kuzgun. Geri döndüm” ve Dila'nın da Kuzgun'a “Çocukluğum gibi kokuyorsun” demesi izleyenleri oldukça meraklandırdı.
KUZGUN DİZİSİ OYUNCULARI
Barış Arduç (Kuzgun)
Burcu Biricik (Dila)
Settar Tanrıöğen (Terzi Derviş)
Hatice Aslan (Meryem)
Levent Ülgen (Rıfat)
Caner Şahin (Kartal)
Ahsen Eroğlu (Kumru)
Aytek Şayan (Ali)
İpek Erdem (Şermin)
Derya Beşerler (Seda)