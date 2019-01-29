Kuzgun dizisi konusu ve oyuncuları… Kuzgun dizisinden ilk fragman yayınlandı

Ekranlara merhaba diyecek yeni dizi Kuzgun'dan ilk fragman geldi. Kuzgun dizisi konusu nedir? Kuzgun oyuncuları kimler? soruları merak konusu oldu. Kuzgun dizisinin ne zaman başlayacağı konusunda şu ana kadar bir açıklama yapılmadı. Kuzgun hangi gün yayınlanacak konusu da netlik kazanmadı. İşte Kuzgun dizisinin konusu, ilk fragmanı ve oyuncuları...

KUZGUN 1. BÖLÜM İLK FRAGMANI / TEASER

Kuzgun’un ilk tanıtımı yayınlandı. Ay Yapım imzalı Kuzgun dizisinin ilk tanıtımının ardından Kuzgun dizisinin konusu ve oyuncuları hakkında merak edilenler artmaya başladı. Yönetmenliğini Bahadır İnce’nin üstleneceği, senaryosunu Özlem Yılmaz, Anıl Eke ve Burcu Görgün’ün kaleme aldığı Kuzgun dizisi Star TV’de ekranlara gelecek.

KUZGUN DİZİSİNİN KONUSU NE?

Kuzgun ilk tanıtımda, Kuzgun'un “Benim adım Kuzgun. Ölümüm üç gün, yeniden doğmam yirmi yıl sürecek. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz. Ben de unutmadım. Ben, Akça Kuzgun. Geri döndüm” ve Dila'nın da Kuzgun'a “Çocukluğum gibi kokuyorsun” demesi izleyenleri oldukça meraklandırdı.

KUZGUN DİZİSİ OYUNCULARI

Barış Arduç (Kuzgun)

Burcu Biricik (Dila)

Settar Tanrıöğen (Terzi Derviş)

Hatice Aslan (Meryem)

Levent Ülgen (Rıfat)

Caner Şahin (Kartal)

Ahsen Eroğlu (Kumru)

Aytek Şayan (Ali)

İpek Erdem (Şermin)

Derya Beşerler (Seda)