Kuzgun dizisinde kimler oynuyor? İşte Kuzgun dizisi oyuncu kadrosu…

Star’ın sevilen dizisi Kuzgun yeni sezona üç oyuncu transferi ile girdi. Peki, Kuzgun dizisinde yeni sezon oyuncuları kimler? İşte Kuzgun yeni sezon kadrosu…

KUZGUN YENİ SEZON OYUNCULARI ARASINDA ÜÇ YENİ İSİM

Geçtiğimiz sezon Star’da yayınlanmaya başlayan, etkileyici senaryosu ile dikkatleri üstüne çeken, Ay Yapım imzalı Kuzgun dizisinin yeni sezon kadrosuna sevilen oyuncu Onur Saylak katıldı. Onur Saylak’ın ‘Ferman’ karakteriyle dahil olduğu dizinin merakla beklenen ikinci sezonunda seyirci tutku dolu bir aşk hikayesine tanık olacak.

Onur Saylak’ın kadroya katılmasının ardından genç kuşağın başarılı oyuncularından Nilperi Şahinkaya ve usta oyuncu Tülay Günal da ekibe dahil oldu. Rol aldığı dizilerle genç kuşağın dikkat çeken oyuncularından olan Nilperi Şahinkaya ile hem tiyatro sahnesi ve sinema hem de televizyon ekranındaki performansıyla büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu Tülay Günal da ekibe dahil oldu. Şahinkaya’nın canlandıracağı Güneş ile Günal’ın hayat vereceği Neşe karakteri, hikayede önemli rol oynayacak.

KUZGUN DİZİSİ OYUNCULARI

Kuzgun / Barış Arduç

Dila / Burcu Biricik

Ferman / Onur Saylak

Meryem / Hatice Aslan

Güneş / Nilperi Şahinkaya