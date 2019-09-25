Kuzgun dizisinde kimler oynuyor? Kuzgun yeni sezon oyuncuları kimler?

Geçtiğimiz sezon ilgi çeken dizi Kuzgun, bu sezon kadrosuna yeni isimler kattı. Star'ın sevilen dizisi Kuzgun’un yeni sezonuna üç oyuncu transferi ile girdi. Başrollerinde Barış Arduç ve Burcu Biricik'in yer aldığı Kuzgun dizisinde yeni sezon oyuncuları kimler? İşte Kuzgun yeni sezon kadrosu...

Kuzgun yeni sezona heyecan dolu bölümlerin yanı sıra oyuncu kadrosuna kattığı güçlü isimlerle de girdi. Başrollerinde Barış Arduç ve Burcu Biricik’in yer aldığı Kuzgun dizisinde yeni sezonda Onur Saylak da yer alıyor.

KUZGUN YENİ SEZON OYUNCULARI ARASINDA ÜÇ YENİ İSİM

Geçtiğimiz sezon Star’da yayınlanmaya başlayan, etkileyici senaryosu ile dikkatleri üstüne çeken, Ay Yapım imzalı Kuzgun dizisinin yeni sezon kadrosuna sevilen oyuncu Onur Saylak katıldı. Onur Saylak’ın ‘Ferman’ karakteriyle dahil olduğu dizinin merakla beklenen ikinci sezonunda seyirci tutku dolu bir aşk hikayesine tanık olacak.

Onur Saylak’ın kadroya katılmasının ardından genç kuşağın başarılı oyuncularından Nilperi Şahinkaya ve usta oyuncu Tülay Günal da ekibe dahil oldu. Rol aldığı dizilerle genç kuşağın dikkat çeken oyuncularından olan Nilperi Şahinkaya ile hem tiyatro sahnesi ve sinema hem de televizyon ekranındaki performansıyla büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu Tülay Günal da ekibe dahil oldu. Şahinkaya’nın canlandıracağı Güneş ile Günal’ın hayat vereceği Neşe karakteri, hikayede önemli rol oynayacak.

KUZGUN’UN GEÇEN SEZONU NASIL BİTMİŞTİ?

Dila gizlice girdiği Behram'ın evinde fotoğraf albümünü karıştırırken Yusuf Adıvar'ın Behram'ın oğlu olduğunu öğrenir. Bu sırada Kuzgun ise Ferman'ın evinde etrafı dolaşırken gözüne bir fotoğraf takılır. Fotoğraftaki adamın babası olduğunu görünce şoke olur. Resimdeki tarih babasının ölüm tarihinden iki yıl sonrasını göstermektedir. Dila gördüklerine inanamaz. Behram Adıvar'ın Derviş olduğunu anlar. Kuzgun Cihan'a babasının hayatta olduğunu söyleyerek, “onu bulmadan aldığım her nefes artık bana haram” der. Dila ise “Artık seni benden kim kurtaracak Derviş Cevher” diye konuşur.

KUZGUN DERVİŞ'E FERMAN'I SORUYOR

Kuzgun doğruca Derviş'in dükkanına gider. Yanında getirdiği bardağı göstererek parmak izinin sahibini bulmasını ister. Dila ise karakolda bulunan abisinin yanına gider. Ali Ferman ile bir anlaşma yaptığını söyler. Kuzgun babası ile Ferman olduğu sandığı kişinin fotoğrafını Derviş'e göstererek, fotoğraftaki çocuğun Ferman olup olmadığını sorar. Derviş, Ferman'ın bilerek o fotoğrafı koymuş olabileceğini söyler.