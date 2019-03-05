Kuzgun dizisinde kimler oynuyor, nerede çekiliyor? İşte Kuzgun konusu ve oyuncuları…

Kuzgun oyuncuları kimler? soruları merak konusu oldu. Ay Yapım imzalı Kuzgun dizisinin ilk bölümlerinin ardından Kuzgun dizisinin konusu ve oyuncuları hakkında merak edilenler artmaya başladı. ‘Kuzgun’ dizisinin yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş üstleniyor, yönetmenliğini Bahadır İnce yapıyor, senaryosunu da Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz yazıyor. İşte Kuzgun dizisi konusu ve oyuncuları...

Kuzgun konusu ne, oyuncuları kimler? Nerede çekiliyor? soruları dizi yayınlandığı anlarda merak konusu oluyor. Yakışıklı oyuncu Barış Arduç ve Burcu Biricik Kuzgun dizisi oyuncu kadrosunda yer alıyor. Terk edilmenin acısını yüreğinde taşıyan Kuzgun’un yüreklere işleyen hikayesi Star TV’de yayınlanlanıyor. İşte konusu ve oyuncuları…

KUZGUN DİZİSİ OYUNCULARI

Barış Arduç (Kuzgun)

Burcu Biricik (Dila)

Settar Tanrıöğen (Terzi Derviş)

Hatice Aslan (Meryem)

Levent Ülgen (Rıfat)

Caner Şahin (Kartal)

Ahsen Eroğlu (Kumru)

Aytek Şayan (Ali)

İpek Erdem (Şermin)

Derya Beşerler (Seda)

KUZGUN DİZİSİNİN KONUSU

Kuzgun’un; ‘Kuzgun’u bir kurşun, bıçak yarası, trafik kazası ya da dayak öldürmedi. Kuzgun’u terk edilmek öldürdü.’ sözleriyle, terk edilmiş olmanın acısını yıllardır yüreğinde taşıdığını hissettirdiği tanıtımda, dizinin ilk bölümünden birbirinden çarpıcı görüntüler yer alıyor. Aksiyon sahnelerinin heyecanı artırdığı tanıtımda Dila’nın Kuzgun’a ‘Borçlandım sana’ sözleri ise, Kuzgun’la Dila arasında neler yaşanacağına ilişkin merak uyandırıyor.

KUZGUN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Hikayesi İstanbul’da geçecek dizinin ilk iki hafta çekimleri Kapadokya bölgesinde gerçekleştirildi.

KUZGUN DİZİSİNİN OYUNCULARI

Başrollerini Barış Arduç ve Burcu Biricik ‘in paylaştığı ‘Kuzgun’un kadrosunda; Settar Tanrıöğen, Hatice Aslan, Levent Ülgen, Caner Şahin, Ahsen Eroğlu, Aytek Şayan, İpek Erdem, Derya Beşerler, Erdal Küçükkömürcü gibi önemli isimler yer alıyor. Barış Arduç’un ‘Kuzgun’, Burcu Biricik’in de ‘Dila’ karakterlerini canlandırdıkları ‘Kuzgun’un yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş üstleniyor, yönetmenliğini Bahadır İnce yapıyor, senaryosunu da Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz yazıyor.

KUZGUN DİZİSİNDE KİM KİMDİR?

Kuzgun (Barış Arduç)

Henüz sekiz yaşındayken sokaklarla tanışmış ve dünyanın sert, karanlık yüzünü görmüştür. Sokakta hayatta kalmayı kendince öğrenmiştir. Ama bu uğurda naifliğini, kalbini ve duygularını derinlere gömen bir adam olmuştur. Kuzgun, Dila ile karşılaştığında intikam ve yükselme yolculuğu da başlayacaktır. Ancak Kuzgun’un yıllardır görmediği ailesi ve Dila’nın kendisine hatırlatacağı kalbi, planlarında ve geleceğinde değişimler yaratacaktır.

Dila (Burcu Biricik)

Çocukken Kuzgun’un kaybolması ve birkaç yıl sonrasında da annesini kaybetmesi Dila’nın en büyük travması olmuştur. Annesinin ölümünden hemen sonra babası Rıfat, okuması ve yeni bir başlangıç yapması için Dila’yı Londra’ya gönderir. Yıllarca yurtdışında yaşadıktan sonra İstanbul’a dönüp, kendi hukuk bürosunu kurmuştur. Kuzgun’un hayatına girmesiyle birlikte Dila’nın pişmanlıkları, vicdan azapları ve bildiği doğrular değişecek; Kuzgun’un varlığıyla önünde farklı ve bir o kadar da tehlikeli bir dönem açılacaktır.

Derviş (Settar Tanrıöğen)

Giyimi, kuşamıyla, tavrı tarzıyla büyülü bir adamdır. Hikayeden bol bir şey yoktur ceplerinde. Başı sıkışan yanına koşar. Ama o kapı, açılacağı insanı çok iyi bilir. Derviş, “sokakların kulağı’dır” Kuzgun’un “Derviş’i” olacaktır.

Meryem (Hatice Aslan)

Oğlu Kuzgun’u kaybetmesi, Meryem’in en büyük acısıdır, içgüdüsel olarak Kuzgun’un yaşadığını hep hissetmiş, birgün geri dönmesini beklemiştir. Bahçe ışığını hep açık bırakır, sebebi Kuzgun’un geri döndüğünde yıllardır beklendiğini anlaması içindir. En büyük korkusu, Kumru ve Kartal’a da zarar gelmesi ihtimalidir. Kuzgun geri döndüğünde, sabırla sebatla kendini oğluna affettirmeye çalışacak, bu konuda yıldırılamaz bir enerjisi olacaktır.

Rıfat (Levent Ülgen)

Eski polis. Bir uyuşturucu tüccarına yaptıkları bir operasyonda, aldığı rüşvet ve sonrasındaki ortaklığıyla zenginleşmiş, sınıf atlamıştır. Görünen dünyada yönettiği legal bir lojistik şirketi var. Ama bu yıllar boyunca karanlık dünyanın da artık köşe başı adamlarından biri haline gelmiştir. Kızı Dila, en büyük zaafı ve özlemi, ailesi en önemli değeridir. Kuzgun geri döndüğünde Kuzgun’la ilişkisi, Rıfat’ın yaşamla olan kontratını sonsuza kadar değiştirecektir.