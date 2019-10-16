Kuzgun final mi yapıyor? Kuzgun final izle

Kuzgun dizisinin hayranlarına kötü haber geldi. Geçtiğimiz sezonun sonuna doğru yayın hayatına başlayan ve başarılı bir reyting grafiği yakalayan dizinin yeni sezonda yüzü gülmedi. Reytinglerde bir türlü istediği elde edemeyen dizinin fişi çekildi. Bu karara hem oyuncular hem de seyirciler üzüldü. İşte Kuzgun final bölümü hakkında merak edilen detaylar...

Kuzgun dizisi 21. bölümde final kararı aldı. Son bölümde; Dila, hayatının en önemli yol ayrımına gelir. Kuzgun ve Ferman arasındaki mücadelenin tam ortasında kalan Dila'nın kafasındaki soru işaretleri artmıştır. Kuzgun, Behram'ın ortaklarını yok etmek üzere harekete geçer. Artık bu savaşın sonunda sadece tek bir kazanan olacaktır. Kuzgun'un harekete geçtiğini bilen Ferman ise Kuzgun'u tamamen yok etmek için elindeki tüm kozları ortaya koyar.

KUZGUN FİNAL İZLE

Kuzgun'dan aşkının karşılığını göremeyen Güneş ise kontrolünü tamamen kaybeder. Dila, Ferman'a dair şüphelerinin izini sürerken, adımlarını dikkatle atmak zorundadır. Ferman'la düğün hazırlıkları sürerken, Dila Kuzgun'u kalbinden asla atamayacağının farkındadır. İkisi arasında geçmişe ve bugüne dair sarsıcı bir yüzleşme yaşanır.

Dila, Ferman'la evlenmesine birkaç gün kala hayatının en önemli yol ayrımına gelir. Öte yandan Kumru ve Cihan ise şüpheleri üstüne çeken Fırat'ın peşine düşer. Kuzgun ile Ferman'ın arasındaki ölümüne savaş son dönemeçtedir. Kuzgun ve Ferman arasındaki nefesleri kesecek büyük yüzleşme herkesin hayatını sonsuza kadar değiştirecektir. Dila ile Kuzgun'un imkansız aşkı ise son sınavını verecektir.