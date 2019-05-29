Kuzgun sezon finali yayınlandı! Dila iki ateş arasında! (Kuzgun 16. son bölüm izle)

Kuzgun dizisi 16. Bölümü ile sezon finali yaptı. Kuzgun 16. Son bölümde; Kuzgun annesine Derviş’in dedeleri olduğunu açıklıyor. Meryem ise gerçekte Derviş’in kim olduğunu öğreniyor. Derviş, hayatının bağışlanması karşılığında Meryem’i kaçırmak için Ali’ye teklifte bulunuyor. Dila Behram’dan intikam alacağını söylerken Ali de babalarının katillerinden birinin Kuzgun olduğunu dile getiriyor. Kudret, Dila’nın ona getirdiği belgeler arasında Kuzgun’a ait bir şey olmadığını görünce Dila da Kuzgun’u kendi elleriyle hapse göndermeyeceğini söylüyor. Kuzgun silahını çekerek Ali’ye doğrultuyor. Ancak Ali’nin itirafı ile şoke oluyor. Peki Kuzgun dizisi sezon finalinde başka neler yaşandı? Kuzgun 16.. Bölüm izleme linki ve final bölümü hakkında merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz…

Kuzgun sezon finali bugün ekrana geldi. Kuzgun 16. Son bölümde; Meryem, Derviş'in gerçekte kim olduğunu öğrenip onunla yüzleşiyor. Kuzgun ve Ali arasında ipler geriliyor ve düşmanlıkları başka bir boyuta taşınıyor. Kartal'ı ateşe atan Ali ve Kutun arasında hesaplaşma yaşanırken, Dila babasının intikamını almak için Behram'dan hesap soracağını dile getiriyor. Derviş Kuzgun'un Dila'ya olan zaafından bir an önce kurtulması ve ondan uzaklaşması için çok riskli bir oyun kuruyor. Bu oyun Kuzgun ve Dila için hayatlarını değiştirecek büyük bir adım haline geliyor. Dila silahını Derviş'e doğrulturken Kuzgun da silahını sevdiği kadına doğrultmak zorunda kalıyor. İşte Kuzgun sezon finali izleme sayfası…

KUZGUN 16. BÖLÜM ÖZETİ: SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Dila gizlice girdiği Behram'ın evinde fotoğraf albümünü karıştırırken Yusuf Adıvar'ın Behram'ın oğlu olduğunu öğrenir. Bu sırada Kuzgun ise Ferman'ın evinde etrafı dolaşırken gözüne bir fotoğraf takılır. Fotoğraftaki adamın babası olduğunu görünce şoke olur. Resimdeki tarih babasının ölüm tarihinden iki yıl sonrasını göstermektedir. Dila gördüklerine inanamaz. Behram Adıvar'ın Derviş olduğunu anlar. Kuzgun Cihan'a babasının hayatta olduğunu söyleyerek, “onu bulmadan aldığım her nefes artık bana haram” der. Dila ise “Artık seni benden kim kurtaracak Derviş Cevher” diye konuşur.

KUZGUN DERVİŞ'E FERMAN'I SORUYOR

Kuzgun doğruca Derviş'in dükkanına gider. Yanında getirdiği bardağı göstererek parmak izinin sahibini bulmasını ister. Dila ise karakolda bulunan abisinin yanına gider. Ali Ferman ile bir anlaşma yaptığını söyler. Kuzgun babası ile Ferman olduğu sandığı kişinin fotoğrafını Derviş'e göstererek, fotoğraftaki çocuğun Ferman olup olmadığını sorar. Derviş, Ferman'ın bilerek o fotoğrafı koymuş olabileceğini söyler.

KUZGUN SON BÖLÜM İZLE

Dila Ferman'a güvenemeyeceklerini söylese de Ali, Behram'a da güvenemeyeceklerini söyler. Behram ile Kuzgun'a karşı savaş verdiklerini anlatır. Dila onun bir savaşta olmadığını söyleyince Ali Ferman'ın ona yardımcı olacak tek kişi olduğunu söyler. Dila Behram'dan intikam alacağını söyler. Ali'nin endişelenmesine fırsat vermez ve “Bana güven” der.

DERVİŞ'TEN DİLAYA ANLAŞMA TEKLİFİ

Cihan Kuzgun'a bazı belgeler göstererek Bilginler'e ait bazı mülklerin satışa çıktığını haber verir. Bu gayrimenkullerden bir de Dila'nın ve abisinin oturduğu evdir. Kuzgun Cihan'a hepsini toplamaları talimatını verir. Bu sırada Derviş Dila'yı arayarak onu evin ilerisinde beklediğini söyler. Dila Derviş'in aracına biner. Derviş, Dila'nın Ferman'dan telefon aldığını bildiğini söyleyerek ona bir anlaşma teklif eder. Anlaşmanın şartlarını yerine getirdiğinde Behram Adıvar'ın hayatından tamamen çıkacaktır. Dila anlaşmayı kabul ettiğini Derviş'e söyler.

Derviş'in Dila ile buluştuğunu öğrenen Kuzgun onun dükkanına gider. Derviş'e neden Dila ile buluştuğunu sorar. Derviş şoke olur. Kuzgun Dila'dan uzak durmasını söyleyerek “Bu da son sözüm” diyerek dükkandan ayrılır.