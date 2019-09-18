Kuzgun yeni sezon oyuncuları kimler? Kuzgun dizisinde kimler oynuyor?

Star'ın sevilen dizisi Kuzgun’un yeni sezonuna üç oyuncu transferi ile giriyor. Star ekranlarında izleyicilerle buluşan Kuzgun, sezon finalinde; Meryem, Derviş’in gerçekte kim olduğunu öğrenip onunla yüzleşiyor. Kuzgun ve Ali arasında ipler geriliyor ve düşmanlıkları başka bir boyuta taşınıyor. Kartal’ı ateşe atan Ali ve Kutun arasında hesaplaşma yaşanırken, Dila babasının intikamını almak için Behram’dan hesap soracağını dile getiriyor. Derviş Kuzgun’un Dila’ya olan zaafından bir an önce kurtulması ve ondan uzaklaşması için çok riskli bir oyun kuruyor. Bu oyun Kuzgun ve Dila için hayatlarını değiştirecek büyük bir adım haline geliyor. Dila silahını Derviş’e doğrulturken Kuzgun da silahını sevdiği kadına doğrultmak zorunda kalıyor.

KUZGUN YENİ SEZON OYUNCULARI ARASINDA ÜÇ YENİ İSİM

Geçtiğimiz sezon Star'da yayınlanmaya başlayan, etkileyici senaryosu ile dikkatleri üstüne çeken, Ay Yapım imzalı Kuzgun dizisinin yeni sezon kadrosuna sevilen oyuncu Onur Saylak katıldı. Onur Saylak'ın ‘Ferman' karakteriyle dahil olduğu dizinin merakla beklenen ikinci sezonunda seyirci tutku dolu bir aşk hikayesine tanık olacak.

Onur Saylak'ın kadroya katılmasının ardından genç kuşağın başarılı oyuncularından Nilperi Şahinkaya ve usta oyuncu Tülay Günal da ekibe dahil oldu. Rol aldığı dizilerle genç kuşağın dikkat çeken oyuncularından olan Nilperi Şahinkaya ile hem tiyatro sahnesi ve sinema hem de televizyon ekranındaki performansıyla büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu Tülay Günal da ekibe dahil oldu. Şahinkaya'nın canlandıracağı Güneş ile Günal'ın hayat vereceği Neşe karakteri, hikayede önemli rol oynayacak.

KUZGUN YENİ SEZON 2. FRAGMAN

KUZGUN YENİ BÖLÜM FRAGMANI



KUZGUN SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Dila gizlice girdiği Behram’ın evinde fotoğraf albümünü karıştırırken Yusuf Adıvar’ın Behram’ın oğlu olduğunu öğrenir. Bu sırada Kuzgun ise Ferman’ın evinde etrafı dolaşırken gözüne bir fotoğraf takılır. Fotoğraftaki adamın babası olduğunu görünce şoke olur. Resimdeki tarih babasının ölüm tarihinden iki yıl sonrasını göstermektedir. Dila gördüklerine inanamaz. Behram Adıvar’ın Derviş olduğunu anlar. Kuzgun Cihan’a babasının hayatta olduğunu söyleyerek, “onu bulmadan aldığım her nefes artık bana haram” der. Dila ise “Artık seni benden kim kurtaracak Derviş Cevher” diye konuşur.

KUZGUN DERVİŞ’E FERMAN’I SORUYOR

Kuzgun doğruca Derviş’in dükkanına gider. Yanında getirdiği bardağı göstererek parmak izinin sahibini bulmasını ister. Dila ise karakolda bulunan abisinin yanına gider. Ali Ferman ile bir anlaşma yaptığını söyler. Kuzgun babası ile Ferman olduğu sandığı kişinin fotoğrafını Derviş’e göstererek, fotoğraftaki çocuğun Ferman olup olmadığını sorar. Derviş, Ferman’ın bilerek o fotoğrafı koymuş olabileceğini söyler.

Dila Ferman’a güvenemeyeceklerini söylese de Ali, Behram’a da güvenemeyeceklerini söyler. Behram ile Kuzgun’a karşı savaş verdiklerini anlatır. Dila onun bir savaşta olmadığını söyleyince Ali Ferman’ın ona yardımcı olacak tek kişi olduğunu söyler. Dila Behram’dan intikam alacağını söyler. Ali’nin endişelenmesine fırsat vermez ve “Bana güven” der.

DERVİŞ’TEN DİLAYA ANLAŞMA TEKLİFİ

Cihan Kuzgun’a bazı belgeler göstererek Bilginler’e ait bazı mülklerin satışa çıktığını haber verir. Bu gayrimenkullerden bir de Dila’nın ve abisinin oturduğu evdir. Kuzgun Cihan’a hepsini toplamaları talimatını verir. Bu sırada Derviş Dila’yı arayarak onu evin ilerisinde beklediğini söyler. Dila Derviş’in aracına biner. Derviş, Dila’nın Ferman’dan telefon aldığını bildiğini söyleyerek ona bir anlaşma teklif eder. Anlaşmanın şartlarını yerine getirdiğinde Behram Adıvar’ın hayatından tamamen çıkacaktır. Dila anlaşmayı kabul ettiğini Derviş’e söyler.

Derviş’in Dila ile buluştuğunu öğrenen Kuzgun onun dükkanına gider. Derviş’e neden Dila ile buluştuğunu sorar. Derviş şoke olur. Kuzgun Dila’dan uzak durmasını söyleyerek “Bu da son sözüm” diyerek dükkandan ayrılır.