Kuzgun’a yeni oyuncu! Kuzgun’un sağ kolu olacak

Kuzgun dizisinde Cihan karakterini canlandıracak olan Ferit Kaya, dizide ilk kez Çarşamba akşamı yayınlanacak 7. Bölümden itibaren yer alacak. Terzi Derviş'in (Settar Tanrıöğen) Kuzgun'un (Barış Arduç) yanına verdiği, tam bir görev adamı olan Cihan, yeni girdiği sevkiyat işinde Kuzgun'un sağ kolu olacak.

KUZGUN DİZİSİ KONUSU

Henüz sekiz yaşındayken sokaklarla tanışmış ve dünyanın sert, karanlık yüzünü görmüştür. Sokakta hayatta kalmayı kendince öğrenmiştir. Ama bu uğurda naifliğini, kalbini ve duygularını derinlere gömen bir adam olmuştur. Kuzgun Dila ile karşılaştığında intikam ve yükselme yolculuğu da başlayacaktır. Ancak Kuzgun'un yıllardır görmediği ailesi ve Dila'nın kendisine hatırlatacağı kalbi, planlarında ve geleceğinde değişimler yaratacaktır.