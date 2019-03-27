Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Kuzgun’a yeni oyuncu! Kuzgun’un sağ kolu olacak
Kuzgun’a yeni oyuncu! Kuzgun’un sağ kolu olacak
Barış Arduç ve Burcu Biricik'in başrollerinde olduğu Kuzgun dizisine başarılı oyuncu Ferit Kaya katılacak. Ferit Kaya yeni girdiği sevkiyat işinde Kuzgun’un sağ kolu olacak.
Magazin 27 Mart 2019 - 09:58

Kuzgun dizisinde Cihan karakterini canlandıracak olan Ferit Kaya, dizide ilk kez Çarşamba akşamı yayınlanacak 7. Bölümden itibaren yer alacak. Terzi Derviş'in (Settar Tanrıöğen) Kuzgun'un (Barış Arduç) yanına verdiği, tam bir görev adamı olan Cihan, yeni girdiği sevkiyat işinde Kuzgun'un sağ kolu olacak.

Ferit Kaya Kuzgun kadrosuna katılıyor

KUZGUN DİZİSİ KONUSU

Henüz sekiz yaşındayken sokaklarla tanışmış ve dünyanın sert, karanlık yüzünü görmüştür. Sokakta hayatta kalmayı kendince öğrenmiştir. Ama bu uğurda naifliğini, kalbini ve duygularını derinlere gömen bir adam olmuştur. Kuzgun Dila ile karşılaştığında intikam ve yükselme yolculuğu da başlayacaktır. Ancak Kuzgun'un yıllardır görmediği ailesi ve Dila'nın kendisine hatırlatacağı kalbi, planlarında ve geleceğinde değişimler yaratacaktır.

Etiketler