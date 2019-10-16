Kuzgun’un final kararı başrolü üzdü!

Barış Arduç, Burcu Biricik, Onur Saylak, Hatice Aslan, Caner Şahin, Ahsen Eroğlu, Tülay Günal ve Nilperi Şahinkaya gibi başarılı oyuncuların rol aldığı Kuzgun dizisi, bu akşam yayınlanacak bölüm ile final yapacak.

Geçen sezon kayda değer bir başarı yakalayan ve ikinci sezon sözü alan dizi ne yazık ki bu sezon aynı başarıyı yakalayamadı. Elçin Sangu ile oynadığı Kiralık Aşk dizisiyle tanıdığımız Barış Arduç’un Kuzgun dizisindeki partneri Burcu Biricik ile olan uyumu herkesin kafasında yeni bir ‘Kiralık Aşk çıkar mı?’ sorularını düşündürürken, dizinin erken final kararı almasıyla adeta yanıt bulmuş oldu.

YAKIN ÇEVRELERİNE DERT YANDILAR

İkinci sezon onayını almasının ardından dizinin kadrosunda bulunan isimler büyük bir heyecanla yeni sezon için hazırlıklara başlarken bu süre zarfında kendilerine gelen işleri de geri çevirmek zorunda kaldı. Ancak Kuzgun dizisinin ikinci sezon macerası kısa kalınca başrol oyuncuları tatsız bir durumla yüzleşti. Magazin kulislerinde dolaşan iddialara göre Burcu Biricik gibi bazı oyuncular yakın çevrelerine, bu süre zarfında pek çok yeni dizi teklifini reddettiklerini ancak bu özverilerinin karşılığını alamadıklarını söylüyorlar…

Çok sayıda dizinin ekran macerasına başladığı ve sözleşmelerin tamamlandığı bu dönemde işsiz kalan dizi oyuncularının nasıl bir yol izleyeceği, süregelen dizilerin kadrolarına sonradan dahil olup olmak istemeyecekleri belirsizliğini koruyor.