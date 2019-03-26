Kylie Jenner 130 milyon takipçisini kandırdı

Genç yaşta şöhret ve paraya kavuşan Kylie Jenner geride bıraktığımız gün paylaştığı fotoğraf ile özellikle erkek hayranlarının heyecanlandırdı.

Fosforlu yeşil iç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçen ve çekici fiziğini gözler önüne seren 21 yaşındaki Kylie Jenner’ın 130 milyon takipçisini kandırdığı ortaya çıktı. Özellikle telefon üzerine yüklenebilen güzelleştirme uygulamaları üzerinden görüntülerine sürekli olarak müdahale eden ünlülerin sayısı artarken bunların arasına Kylie Jenner da katıldı.

Evinde çekilmiş bir fotoğrafı hesabından paylaşan ve karanlık içerisinde parlayan fosforlu iç çamaşırlarıyla dikkat çeken Jenner’ın bu fotoğrafı üzerinde çeşitli işlemler gerçekleştiren bir sosyal medya kullanıcısı ortam ışığını biraz açınca arkadaki duvarın nasıl yamultulduğunu gözler önüne serdi. Yapılan işlemler Kylie’nin de güzellik uygulamalarına başvurduğu ortaya çıktı.