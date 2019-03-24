Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Kylie Jenner 15 yaşından beri…
Kylie Jenner 15 yaşından beri…
Kısa bir süre önce bir ekonomi dergisi tarafından en genç milyarder olarak seçilen 21 yaşındaki Kylie Jenner'ın gurur pozu.
Magazin 24 Mart 2019 - 11:04

Kim Kardashian’ın üvey kardeşi ve Kendall Jenner’in küçük kardeşi Kylie Jenner geride bıraktığımız gün bir kapak çekimi gerçekleştirdi. Amerikan Forbes dergisi tarafından servetini kendi yapan en genç milyarder seçilen Kylie Jenner (21) Alman Interview Dergisi’ne konuştu:

“15 yaşımdan beri ailemden para almıyorum. Şirketimi kendi paramla kurdum. Banka hesabımda ailemden gelen tek kuruş yok. Bununla gurur duyuyorum” şeklinde açıklamalarda bulunan Jenner böylelikle hayatında attığı başarılı adımların hepsinde kendi düşüncesi ve çabası olduğunu ortaya koydu.

İLGİLİ HABERKylie'nin iç dünyası fosforlu çıktı
Etiketler