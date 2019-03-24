Kylie Jenner 15 yaşından beri…

Kısa bir süre önce bir ekonomi dergisi tarafından en genç milyarder olarak seçilen 21 yaşındaki Kylie Jenner'ın gurur pozu.

Kim Kardashian’ın üvey kardeşi ve Kendall Jenner’in küçük kardeşi Kylie Jenner geride bıraktığımız gün bir kapak çekimi gerçekleştirdi. Amerikan Forbes dergisi tarafından servetini kendi yapan en genç milyarder seçilen Kylie Jenner (21) Alman Interview Dergisi’ne konuştu:

“15 yaşımdan beri ailemden para almıyorum. Şirketimi kendi paramla kurdum. Banka hesabımda ailemden gelen tek kuruş yok. Bununla gurur duyuyorum” şeklinde açıklamalarda bulunan Jenner böylelikle hayatında attığı başarılı adımların hepsinde kendi düşüncesi ve çabası olduğunu ortaya koydu.