Kylie Jenner 3 milyon TL’lik yeni arabasını tanıttı

Dünyanın en genç zengini unvanına sahip olan kozmetik markası sahibi ve TV şovu yıldızı Kylie Jenner, içinin masraflarıyla birlikte toplamda 432 bin sterlin yani yaklaşık olarak 3 milyon TL’ye 2018 model bir Rolls Royce satın aldı.

İçi kırmızı koltuklu, tavanı Starlight Headliner olarak bilinen led ışıklı, bu süper lüks arabasını sosyal medya hesabından ‘Benim yeni bebeğim’ yazılı bir notla paylaşan Jenner 358 bin sterlinlik arabaya bir 80 bin sterlin de masraf yapmış.

Örneğin tavan ışıklarına 9 bin 500 sterlin vermiş…

Jenner yeni bebeğini takipçileriyle paylaştıktan sonra, bahçeye çıkarak diğer bebeklerini göstermeyi de ihmal etmedi…

