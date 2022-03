Kylie Jenner 600 bin TL’lik ayakkabı koleksiyonunu paylaştı

Dünyanın en popüler kadınlarından biri olan Kylie Jenner, Instagram hesabından yaklaşık 600 bin TL (40 bin dolar) değerinde olduğu tahmin edilen ayakkabı koleksiyonunun bir kısmını paylaştı.

Keeping Up with the Kardashians isimli reality show’da ailesiyle birlikte yer alan ve her yaptığı hareket olay olan Kylie Jenner, Instagram’daki 321 milyondan fazla takipçisine ayakkabı koleksiyonundan parçalar gösterdi.

Kendi kozmetik firması da bulunan 24 yaşındaki Jenner, halı kaplı zemini çekerek renkli ve uyumlu topuklu ayakkabılarını, stilettolarını, botlarını ve spor ayakkabılarını Instagram hikayesine koydu.

AĞIRLIKLI TON PEMBE



Üç uzun sıranın üzerinde yer alan ayakkabıların çoğu pembe olmakla birlikte, siyah, mavi, mor, yeşil, turuncu, kırmızı ve nötr tonlu çeşitler de bulunuyordu.

Tüylerden plastiğe kadar değişen bir malzemeye sahip olan süslü ayakkabılara, Christian Louboutin, Valentino, Dolce & Gabbana ve Jacquemus gibi çok sayıda tasarımcı markası da eşlik etti.



Jenner’ın sahip olduğu geometrik topuklu Dolce & Gabbana rugan sandaletleri 13 bin 500 TL’ye (895 dolar), Jacquemus deri sandaletleri 12 bin 500 TL’ye (860 dolar) ve aynı tasarımcının havlu sandaletleri de 12 bin TL’ye (785 dolar) satılıyor. Ayrıca, Valentino ürünlerinin fiyatları da 14 bin ila 17 bin TL (920-1100 dolar) üzerine kadar değişebiliyor.

EN GENÇ MİLYARDER

Kylie Jenner’ın hikayelerinde en az 40 çift pahalı ayakkabı görünürken bu ayakkabıların tahmini fiyatının ortalama 600 bin TL (40 bin dolar) olabileceği yorumu yapıldı.



2019’da Forbes dergisi, 2019 yılında Jenner’ı servetini kendi yapan en genç milyarder seçmişti.

