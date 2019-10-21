Kylie Jenner arkadaşları ile tatile çıktı
Dünyanın en genç milyaderi unvanına sahip olan Kylie Jenner, Palm Springs’te… Anne Kris Jenner’ın evinde yeni kankası Yris Palmer ile tatil yapan Jenner, havuz başında çekilmiş seksi pozlarıyla dikkat çekti…
Dün ise Kim Kardashian da doğum gününüydü. Kourtney, Kim ve Kylie de Palm Springs’teki evden paylaşım yaptı.
Ailenin aynı yerden ayrı ayrı paylaşım yapması ise, Kim’in doğum gününü annesinin evinde kutladığı yorumlarına neden oldu. Kim dün de özel bir yemek daveti vermişti…