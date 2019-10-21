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Kylie Jenner arkadaşları ile tatile çıktı
Kylie Jenner arkadaşları ile tatile çıktı
Kylie Jenner, arkadaşları ve ailesi ile birlikte Palm Springs'te... Annesi Kris'in evinde yakın arkadaşı Yris ile kalan Jenner, sosyal medya hesabından yaptığı havuzbaşı fotoğraflarıyla dikkat çekti...
Magazin 21 Ekim 2019 - 09:55

Dünyanın en genç milyaderi unvanına sahip olan Kylie Jenner, Palm Springs’te… Anne Kris Jenner’ın evinde yeni kankası Yris Palmer ile tatil yapan Jenner, havuz başında çekilmiş seksi pozlarıyla dikkat çekti…

Kylie Jenner

Dün ise Kim Kardashian da doğum gününüydü. Kourtney, Kim ve Kylie de Palm Springs’teki evden paylaşım yaptı.

Kylie ve arkadaşı Yris Palmer

Ailenin aynı yerden ayrı ayrı paylaşım yapması ise, Kim’in doğum gününü annesinin evinde kutladığı yorumlarına neden oldu. Kim dün de özel bir yemek daveti vermişti…

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