Kylie Jenner arkadaşlarını Turks&Caicos’a tatile götürdü, kesenin ağzını açtı
Kylie Jenner, arkadaşlarını yanına alarak, üstünde ‘Kylie Skin’ yazan özel jetiyle Turks&Caicos’a tatile gitti. Yeni markası Kylie Skin’in 2019 yaz lansmanı için adada parti veren 21 yaşındaki milyarder, adeta kesenin ağzını açtı.
Yastıklardan hindistan cevizi üstlerine, özel poşetlerden jetlere, odalardan kıyafetlere pek çok yerde Kylie Skin yazdıran Jenner, ayrıca her arkadaşı için de pembe konseptli bir gardırop hazırladı. Yola çıkarken ise Kylie ve arkadaşları, 1960’lardan fırlamış gibi görünen iki uçuş görevlisi tarafından karşılandı. Kylie tatilde ise yürek hoplatan paylaşımlar yapmaktan da geri kalmadı… İşte herkesin konuştuğu o lüks tatilden görüntüler…