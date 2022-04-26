Kylie Jenner: Blac Chyna, sevgilime saldırdı, kolundan bıçakladı

Kardashian ve Jenner ailesi, eski müstakbel gelinleri Blac Chyna ile davalık olduğu olayla ilgili bugün mahkemede ifade verdi. Mahkemeye, Kylie Jenner'ın Chyna hakkındaki iddiaları damga vurdu.

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Attıkları her adım olay olan Kardashian-Jenner ailesi bu kez ailenin tek erkek çocuğu Rob Kardashian'ın eski sevgilisi ve çocuğunun annesi Blac Chyna ile olan davaları ile gündemde.

Chyna, Kardashian-Jenner ailesine karşı 108 milyon dolarlık saldırı, darp, aile içi şiddet ve itibarını zedelemeyi de kapsayan dava açtı. 5 yaşındaki kızının babası Rob Kardashian'ı ‘istismarcı' olarak nitelendiren Chyna, ailenin her şeyi ‘şov için' kullandığını da iddia etti.

Bugün ise davada şok edici gelişmeler yaşandı. Kylie Jenner bugün mahkemede yaptığı konuşmasında, eski erkek arkadaşı rapçi Tyga’nın bir keresinde kendisine kolundaki yarayı gösterdiğini ve onu Blac Chyna’nın yaptığını söylediğini aktardı.

‘ALKOL VE UYUŞTURUCU PROBLEMİ VAR’

Blac Chyna ve Tyga bir zamanlar nişanlıydı ve ikilinin 9 yaşında bir erkek çocukları bulunuyor. İkili ayrıldıktan sonra Kylie Jenner ve Tyga ilişkiye başlamıştı.

24 yaşındaki Kylie Jenner, Los Angeles Yüksek Mahkemesi jüri üyelerine, “Tyga biz birlikteyken, bana Chyna ile olan sıkıntılarını dile getirdi. Bana kolunu gösterdi ve Chyna’nın onu bıçakla kestiğini söyledi.” dedi. Jenner Chyna’nın alkol ve uyuşturucu problemi de olduğunu öne sürerken, “Tyga bana kendisinin bıçaklandığı gece Chyna’nın alkol ve uyuşturucu etkisinde olduğunu söyledi.” dedi. Jenner, Tyga’daki izin belki 6 santimetre büyüklüğünde olduğunu söyledi.

Kylie Jenner, eski sevgilisinden duyduklarının ardından Rob’u uyardığını belirtirken, “Tyga’dan duyduğum şeylerden dolayı biraz endişelendim,” dedi.

Tyga’nın kendisine Chyna ile asla evlenmeyi düşünmediğini söylediğini söyleyen Kylie, Chyna ile ilk olarak ablası Kim ile yürüyüşe çıktıklarında tanıştığını ifade etti. Mahkemeye, ‘Biz arkadaş değildik” dedi.

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