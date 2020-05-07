Kylie Jenner emlak imparatoriçeliğine göz dikti

Forbes'a göre En Genç Milyarder seçilen Kylie Jenner'a kozmetik devi olmak yetmedi. Genç kadın şimdi de emlak imparatoriçeliğine göz dikti. Jenner 36 milyon dolara ve 15 milyon dolara ev satın aldı...

Genç yaşına rağmen kendi servetini edinen ve Forbes’ın en zenginler listesinde ilk sırada yer alan Kylie Jenner, kozmetik devi olmanın yanı sıra şimdi de emlakçılığa soyundu. Jenner, kozmetik şirketinden sonra yatırımlarını emlak piyasasına yapıyor. 22 yaşındaki ABD'li reality show yıldızı, birkaç hafta önce satın aldığı 36,5 milyon dolarlık Hornby Hills malikanesinin ardından şimdi de 15 milyon dolarlık yeni bir eve yatırım yaptı.



Variety'nin haberine göre mülk, 20 bin metrekarelik dev bir araziye yayılmış durumda. Bu da evin Hidden Hills bölgesindeki en büyüklerden biri olduğunu gösteriyor. 1600 metrekarelik malikanenin 12 araçlık garajı, misafirhanesi, ahırı, tam zamanlı güvenlik sağlamak için koruma kulübesi, tenis kortu ve havuzu bulunuyor.