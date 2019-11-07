Kylie Jenner ile ünlü rapçi Drake aşk yaşıyor

Sevgilisi ve kızı Stormi'nin babası Travis Scott'tan geçtiğimiz ay ayrılan Kylie Jenner, ünlü rapçi Drake ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Dünyanın en genç milyarderi Kylie Jenner, Kanadalı rapçi Drake ile aşk yaşadığı dedikoduları magazin gündemine bomba gibi düştü. People’ın yaptığı habere göre Jenner, 33 yaşındaki Drake ile ilişkiye başladı.

İkiliye yakın kaynakların yorumlarına göre, Kylie ve Drake’in son zamanlarda baş başa çok fazla zaman geçiriyor. Aşk dedikoduları Jenner’ın iki hafta önce Drake’in doğum günü partisine katılmasıyla başladı. Partide Jenner’ın ünlü rapçiyle samimi dakikalar geçirdiği öğrenildi.

Drake, daha önce Rihanna ve Serena Williams gibi isimlerle olan birlikteliği ile gündemde yer almıştı.

Kylie Jenner 2017 yılında Coachella Festivali’nde Travis Scott ile tanışmış ve birkaç aylık beraberliğin ardından hamile olduğunu açıklamıştı. İkilinin 1.5 yaşında Stormi isminde bir kızı bulunuyor.