Kylie Jenner Jordyn Woods’u evden kovdu

Kylie Jenner, ablasının sevgilisi ile birlikte olan yakın arkadaşı Jordyn Woods'u evden kovmakla kalmadı, birlikte çıkardıkları kozmetik koleksiyonunu da yüzde 50 indirimle satışa koydu...

Kylie Jenner, Tristan Thompson’ın ablası Khloe Kardashian’ı, yakın arkadaşı Jordyn Woods ile aldatmasını kabullenemedi.

Jordyn ile çok yakın arkadaş olan Kylie, aldatma haberlerinden sonra, birlikte yaşadığı Woods’u evden kovdu. Woods her ne kadar özür dilese de, Kylie, aile üyelerinin Jordyn ile görüşmeyi bırakması konusunda yaptığı baskılara karşı gelemedi.

Kylie, Jordyn’i sadece evden kovmakla da kalmadı. Birlikte çıkardıkları Kylie X Jordyn | Kylie Cosmetics by Kylie Jenner adlı kozmetik koleksiyonunu da yüzde elli indirimli olarak satışa sundu. Jordyn Woods’un olaylardan ötürü üzgün olduğu ve Khloe’den özür dilemeye çalıştığı iddia edilse de Kardashian-Jenner ailesinin fertleri çok da affedici olacağa benzemiyor.