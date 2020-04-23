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Kylie Jenner, karantina sürecinde bahçe işlerine merak sardı
Kylie Jenner, karantina sürecinde bahçe işlerine merak sardı
Ünlü televizyon yıldızı Kylie Jenner, geçtiğimiz gün makyajsız haliyle görüntülenmiş, görenler gözlerine de inanamamıştı. Jenner, şimdilerde corona virüsü salgını nedeniyle uygulanan karantina günlerinde kendini bahçe işlerine verdi.
Magazin 23 Nisan 2020 - 11:58

Forbes tarafından iki yıl üst üste kendi servetini kendi yapan en genç milyarden seçilen Kylie Jenner, karantina günlerinde kendini bahçe işlerine verdi.

Instagram

Jenner, Instagram hesabından yeni hobisini, “Karantina normalde asla yapmayacağım şeyleri yaptırıyor. Her zaman bir bahçem olsun istemiştim” notuyla California’daki evinin bahçesinin görüntülerini paylaştı.

Instagram

Geçtiğimiz gün alışılmışın dışında makyajsız ve yalın ayak objektiflere yakalanan 22 yaşındaki yıldızın bu görüntüleri sosyal medyaya damga vurmuştu.

Instagram

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Son güncelleme: 12:04 - 23.04.2020
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