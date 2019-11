Kylie Jenner korumaları için her ay 2.5 milyon TL harcıyor

Kozmetik markası Kylie Cosmetics’in yüzde 51 hissesini 600 milyon dolara satan Kylie Jenner hakkında ilginç bir bilgi ortaya çıktı. Dünyanın en genç milyarderi unvanına sahip Jenner’ın babası Caitlyn Jenner, kızının korumaları için ayda 400 bin dolar, yaklaşık 2.5 milyon TL harcadığını açıkladı.

Şu sıralar I’m a Celebrity… Get Me Out of Here adlı yarışma için vahşi bir ormanda mücadele eden Caitlyn Jenner, 22 yaşındaki kızının bu harcamasının bir ev fiyatına denk geldiğini de belirtti. Bir zamanlar ailenin annesi Kris ile evli olan ve o dönemde Bruce Jenner olarak tanınan ancak cinsiyet değiştirdikten sonra Caitlyn adını alan Jenner, kamptaki yarışmacı arkadaşlarına, kendilerini üne kavuşturan Keeping Up With The Kardashians adlı şovun nasıl ortaya çıktığını da anlattı.

Aile üyelerinin güvenlikleri için bir koruma ordumu tutmak ve çok para harcamak zorunda kaldıklarını söyleyen Jenner, küçük kızı Kylie’yi de örnek göstererek harcamalarından bahsetti.

Yarışmacılardan Cliff Parisi, aile üyelerinin gittiği her yerde korunma ihtiyacı hissedip hissetmediğini sorunca da “Her yerde. Bahse girerim, Kylie gittiği her yerde her ay 300 bin ile 400 bin dolar arasında güvenlik harcaması yapıyor. Bu büyük bir operasyon” dedi. Jenner’ın yanında korumaları olmadan hiçbir yere gitmediğini, evinde bile korumaların görev yaptığını anlattı.