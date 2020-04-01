Kylie Jenner, kozmetik üretimini durdurup el dezenfektanı üretimine başladı

Dünyanın en genç milyarderi ünvanına sahip olan Kylie Jenner, kozmetik üretimini durdurup hastanelere el dezenfektanı üretmeye başladı. Jenner, geçen hafta da hastanelere 1 milyon dolar bağışlamıştı.

ABD’li genç milyarder ve kozmetik imparatorluğu sahibi Kylie Jenner, corona virüsü salgınıyla mücadele için yaptığı para yardımına bir yenisini daha ekledi.

22 yaşındaki Jenner, ana şirket Coty ile kendi markası Kylie Cosmetics ve Kylie Skin’in şu an için makyaj ürünleri üretmeyi bıraktığını ve California’daki hastaneler için el dezenfektanı üretimine geçtiklerini açıkladı.

Marka temsilcisi kendilerini salgınla mücadeleye ve çalışanlarının ihtiyaçlarına adadığını söyleyereki el dezenfektanı üretiminin Kylie Skin ürünlerini etkilemeyeceğini de belirtti. Jenner, geçtiğimiz hafta ABD’deki iki hastaneye toplam 1 milyon dolar bağışlamıştı.