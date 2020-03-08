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Kylie Jenner paylaşmaya doymadı
Kylie Jenner paylaşmaya doymadı
Ailesiyle birlikte yaptığı televizyon şovlarıyla ve sonrasında atıldığı ticaret sektöründe başarılı işlere imza atan ve şimdilerde dünyanın en genç milyarderleri arasına adını yazdıran Kylie Jenner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bol bol bikinili vücudunu sergiledi.
Magazin 8 Mart 2020 - 09:01

Kısa bir süre öncesine kadar arkadaşlarıyla birlikte Bahamalar’da tatilde olan ve günlüğü 10 bin dolarlık villlada tatil yapan Jenner, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmişti.

Arkadaşlarıyla olan tatilini bitirdikten sonra ailesiyle bir araya gelen 22 yaşındaki Kylie, tatil zamanını aratmayan paylaşımlara imza attı.

Bol bol bikinili görüntü ve video paylaşan Kylie aile fertlerinin görüntülerini paylaşmaktan da geri durmadı. Stormi adında bir de kızı olan Kylie, bikinili görüntüleriyle Instagram hesabının hikaye bölümünü bir hayli renklendirdi.

Son güncelleme: 09:11 - 08.03.2020