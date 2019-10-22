Kylie Jenner ‘Rise and Shine’ dedi sosyal medyada alay konusu oldu

Geçtiğimiz hafta kızı Stormi'nin odasına girip 'Rise and Shine' şarkısını söylerken bir Instagram story koyan Kylie Jenner, sosyal medyanın diline düştü... Bunu fırsat bilen bazı girişimciler ise hemen tişört ve sweatshirt satarak köşeyi dönmeye çalıştı...

Kylie Jenner her hareketiyle gündem olmayı çok iyi başarıyor. Ünlü TV şovu yıldızı şimdi de Instagram’ın Story bölümüne yüklediği video ile konuşuluyor…

Kızının odasına girip sadece ‘Rise and Shine’ deyip videoyu kesen Jenner’ın önce sesi konuşuldu. Öyle ki kimse dalga geçmedi hatta ciddi ciddi ‘Ne kadar güzel bir sesi var kesinlikle albüm yapmalı’ diyenler bile oldu…

Jenner’ın kısa bir süre sonra Teletabi’deki Güneş Bebek’in kafasının yerine kendi fotoğrafını koyunca bu kez herkes alay etmeye başladı. Bazı girişimciler ertesi gün Güneş Bebek Kylie’nin fotoğrafının olduğu kareyi, şarkı sözlerini sweatshirt’lere, tişörtlere basarak satmaya bile başladı. Öyle ki Kylie’nin popülaritesinden faydalanıp köşeyi dönmeye çalışanlar da oldu. Yetmedi, 3 kelimeden oluşan Rise and Shine şarkısı ile kartpostallar basıldı, çeşitli ‘Caps’ler yapıldı.

Bugünlerde ise montajlanan videolar herkesin kahkaha atmasına neden oldu. Kylie ‘O Ses’ yarışmasında yarıştırıldı, Bradley Cooper’ın yerine geçti Lady Gaga ile düet yaptı ve daha pek çok video sosyal medyada izlenme rekoru kırdı…