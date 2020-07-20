Kylie Jenner, ‘Stormi’s Mom’ yazılı Rolls Royce’unu tanıttı

Dünyaca ünlü kozmetik devi Kylie Cosmetics’in sahibi Kylie jenner, özel sipariş ettiği, 36.5 milyon dolar değerindeki yeni Rolls Royce’u ile sosyal medyaya damga vurdu.

Geçen hafta kızı Stormi’ye 1180 dolar değerinde Louis Vuitton çantadan beş adet aldı diye, ‘Kızına harcadığın bu paralarla aç çocukları doyur’ diye tepki çeken Jenner, Barbie tarzı pembe iç dekorasyona sahip arabasını Instagram hesabından tanıttı.

Kişiye özel olarak hazırlanan aracın en dikkat çeken detayı ise “Stormi’s Mom’ yani ‘Stormi’nin Annesi’ yazısı oldu… Tabii bu durum sosyal medya kullanıcılarının dalga geçmesine neden oldu. Pek çok kişi ‘Çocuğun evlatlık olmadığını mı kanıtlamaya çalışıyor?’ ‘Annesi belli olsun istedi sanırım’ gibi yorumlarda bulundu…

