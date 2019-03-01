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Kylie Jenner, Travis Scott’ın kendisini aldattığını iddia etti
Kylie Jenner, Travis Scott’ın kendisini aldattığını iddia etti
Geçtiğimiz hafta Khloe Kardashian'ın aldatılması gündeme oturmuşken, dün de Kylie Jenner, sevgilisi Travis Scott'ı kendisini aldattığını iddia etti...
Magazin 1 Mart 2019 - 16:35

Uzun zamandır ünlü rapçi Travis Scott ile birlikte olan ve bir yaşında Stormi adında kızları bulunan Kylie Jenner, dün skandal bir açıklama yaptı. Travis Scott’tan beklemediği bir darbe yediğini belirten Jenner, rapçiyi, kendisini aldatmakla suçlayarak, bu konuyla ilgili elinde kanıtlar olduğunu söyledi.
Jenner ve Scott’ın bu yüzden geçtiğimiz çarşamba günü evde büyük bir kavga yaşadığı hatta kavganın ertesi gün de devam ettiği ileri sürüldü.
Basında yer alan iddialara göre Travis Scott, bu sarsıntı yüzünden New York’ta vereceği konserini de iptal etti.

Son güncelleme: 16:38 - 01.03.2019
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