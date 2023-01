Kylie Jenner ve Kim Kardashian’ın “kıyafet” atışması gündem oldu

Sosyal medya fenomeni ve girişimci Kylie Jenner, Instagram hesabından paylaştığı gönderilerle sık sık gündeme oturuyor.

“Keeping Up with the Kardashians” isimli reality şov programıyla tanınan Kylie Jenner (25), yayınladığı son gönderisiyle, ablası Kim Kardashian’la (42) tatlı bir şekilde atıştı.

Kylie Jenner ve Kim Kardashian, Kylie’nin iç çamaşırlı paylaşım yaptığı son hikayesinde, Kim’e ait olan SKIMS markasını “etiketlememesi” üzerine Instagram’da atıştı.

Salı günü Kylie, iç çamaşırı giydiği anları gönderi olarak paylaşırken Kim’in kendisine karşı en ünlü sözlerinden birini kullanarak “Don’t be f…n rude” (Bu kadar kaba olma) diye yazdı. “Ben bu kıyafetleri annemin evinden çaldım, sen de onları etiketlememi mi istiyorsun?” diyen Kylie, gönderiye SKIMS markasını etiketlemeyi reddetti.

Açıklama, en az Kylie’nin fotoğrafları kadar dikkat çekti. Fotoğraflar için siyah iç çamaşırı giyen fenomen, dikkat çekici pozlar verdi.

Sosyal medya hesabı dışında özel hayatıyla da gündemde olan Kylie’nin, bir dargın bir barışık ilerleyen ilişkisiyle sık sık magazin gündemine konu olduğu Travis Scott (31) ile ikinci kez ayrıldığı da biliniyor.

