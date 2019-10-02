Kylie Jenner ve Travis Scott ayrıldı

Son olarak ünlü dergi Playboy’a poz veren Kylie Jenner ve Travis Scott’ın ayrıldığı iddia edildi. Birkaç ay önce Travis’in Kylie’yi aldattığı iddiaları ortaya çıkmış, çift ise haberleri yalanlarcasına aşk dolu pozlar vermeye devam etmişti.

Jenner ve Scott 2017’de Coachella Festivali’nde tanışmış, birkaç aylık birlikteliğin ardından da Kylie’nin hamile olduğu haberi gelmişti. Çiftin bir buçuk yaşında Stormi adında bir kızları var. Sosyal medya paylaşımlarında ve katıldıkları davetlerde sürekli dudak dudağa poz veren çiftin bir süredir aralarının bozuk olduğu söyleniyor.

İlişkisinde çalkantılar yaşayan Kylie bir yandan da Forbes tarafından dünyanın en zengin genç insanı seçilmiş, yaptığı girişimlerin meyvesini yemeye ve servetine servet katmaya devam ediyordu. Bu süreçte zorlanan Kylie en yakın arkadaşı Jordyn Wood’un adı ablası Khloe Kardashian’ın sevgilisi Tristan Thompson’la yakalanmasıyla büyük bir yara almıştı. Kylie bu şoku atlatamadan Travis Scott’ın kendisini aldattığı iddialarıyla bir darbe daha aldı.

İkili tüm bu olup bitenlere rağmen aşk pozları vermeye devam etseler de aralarının limoni olduğu ve ayrılığa yakın oldukları herkesin dilindeydi. Beklenen ayrılık haberi dün geldi. Ancak Jenner ve Scott’ın yakınlarından gelen bu fısıltı çiftin ipleri tamamen koparmadığını, ilişkilerine ara vermeye ve nadasa almaya karar verdiklerini söylüyordu. TMZ.com adlı site Kylie Jenner ve Travis Scott’ın bozulan ilişkilerini düzeltebilmek için uzun süre mücadele ettikten sonra ayrılık kararı aldıklarını yazdı.

