Kylie Jenner ve Travis Scott barıştı

Genç milyarder Kylie Jenner, ekim ayında ayrıldığı rap şarkıcısı sevgilisi Travis Scott ile hafta sonu birlikte görülünce, tekrar birlikte olmaya başladıkları iddia edildi.

Çifte yakın bir kaynak Entertainment Tonight’a konuştu ve Jenner ve Scott’ın bir aydan uzun bir süredir birlikte olduğunu onayladı. Birbirlerine karşı sevgi ve saygılarının henüz tükenmediğini söyleyen çift, geçen sene yoğunlukları sebebiyle ilişkilerini bitirmişti.

Jenner ve Scott çiftinin artık ailelerine odaklanmaya hazır olduğu da yer alan iddialar arasında.

İDDİALAR BİR SÜREDİR GÜNDEMDEYDİ

Bir süre önce de barıştıkları iddia edilen çift, yeniden birlikte olmadıklarını ve sadece ebeyn olarak bir araya geldiklerini açıklamıştı.

Kylie Jenner ile iki yaşında Stormi adında kızı bulunan Scott, ayrıldıktan sonra “Storminin annesini seviyorum ve her zaman seveceğim. Baba olmak düşündüğümden daha iyi bir şeymiş” demişti.

Jenner ise Scott için, “Çok iyi bir ilişkimiz var en iyi iki arkadaş gibiyizi. İkimiz de kızımız Stormi’ye aşığız ve onun için her şeyin en iyisini istiyoruz” ifadesini kullanmıştı.