Kylie Jenner’ın 26. yaş gününe duygusal kutlama

Realite TV yıldızı, girişimci ve influencer Kylie Jenner'ın doğumgünü, ablaları tarafından coşkuyla kutlandı.

Kylie Cosmetics’in kurucusu ve Instagram ünlüsü Kylie Jenner, 10 Ağustos Perşembe günü 26. yaş gününü kutladı. Kutlamalara, dört ablasından ikisi olan Kim Kardashian (42) ve Khloé Kardashian (39) da dahil oldu.

“Keeping Up with the Kardashians” isimli realite şov programıyla tanınan ve Kylie’den “bebeğim” olarak söz eden Kim, Instagram üzerinden birlikte poz verdikleri iki eski fotoğraf paylaştı.

İlk fotoğrafta Kim ve Kylie kameraya şok olmuş bir suratla bakarken, ikincisinde de sevimli bir şekilde birbirlerine dillerini çıkarırken görülüyor.

Kylie gibi kendi markası SKIMS’i kuran Kim, gönderide, “Bu fotoğrafları görüyorum ve kalbim eriyor! Sen çok aptalsın ve hayattan ne istediğini her zaman biliyordun! Asla tereddüt etmedin ve bu, tıpkı bugünkü sen gibi! En güzel gözler ve en tatlı çilleri görüp bebek Kylie’nin sesini hala duyabiliyorum! Ablanız olmayı seviyorum ve ne olursa olsun her zaman yanınızda olacağım!!!! 26. Doğum Günün Kutlu Olsun” diye yazdı.

Diğer ablası Khloé da, Kylie’nin güncel bir fotoğrafını paylaştı ve “Bütün annelerin annesine… Herkese evren kendi tarafındaymış gibi hissettirebilen kıza. Herkesi özel hissettiren kıza. Sen güvenli bir alansın. Sevgi ve huzurun mekanı…. Doğum günün kutlu olsun tatlı @kyliejenner.”

“Sana bunu söylememe ihtiyacın olmadığını biliyorum ama asla olduğun gibi olmayı bırakma. Sen sevgisin, barışsın, sabırsın, zarafetsin, anlayışsın, devam edebilirim. Sen dünyanın tuzusun.” şeklinde cümleler yazdı.

Kylie’nin doğum günü için “en büyük dileğini” paylaşan Khloé, kardeşinin “bu gezegende ne kadar önemli olduğunu anlamasını” istediğini söyledi ve “Sonuçta, günün sonunda sahip olduğumuz tek şey anılar,” diye ekledi.

İki kardeşin paylaşımı, sevenleri ve yakınları tarafından tebrik ve yorum yağmuruna tutuldu. Kim’in paylaşımı 1,8 milyondan fazla kez beğenilirken Khloé, sayısını gizlediği için net beğeni oranı tespit edilemedi.

