Kylie Jenner’ın 50 milyon dolarlık evi

Forbes'ın en genç zenginler arasında gösterdiği Kylie Jenner'ın 50 milyon dolarlık malikanesi dudak uçuklatıyor...

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Forbes tarafından en zenginler arasında gösterilen, geçtiğimiz günlerde annesine doğum günü hediyesi olarak bir Ferrari alan, kozmetik şirketiyle en çok satış yapan markalar arasında yer alan Kylie Jenner’ın 50 milyon dolarlık evinin görüntüleri yayınlandı.

Yaklaşık 270 milyon TL’lik malikane Karayipler’in yaklaşık 5 bin nüfuslu Grand Turk and Caicos adasında bulunuyor. Malikane Kylie’nin ablası Kim Kardashian’ın 20 milyon dolarlık evine de yakın bir yerde yer alıyor… İşte hayranlık uyandıran evden görüntüler…