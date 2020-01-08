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Kylie Jenner’in ‘Anne-kız’ yatak keyfi
Kylie Jenner’in ‘Anne-kız’ yatak keyfi
Kardashian ailesinde son dönemlerde en çok ön plana çıkan isimlerden olan Kylie Jenner, bu defa kızı Stormi ile birlikte yaptığı yatak keyfi anlarını takipçileriyle paylaştı.
Magazin 8 Ocak 2020 - 10:24

Henüz genç yaşta anne olmasına rağmen yoğun iş temposundan geri durmayan ve çıkardığı kozmetik ürünleri ile milyon dolarlar kazanan Kylie Jenner, sosyal medya hesabı üzerinden 156 milyon insana ulaşıyor.

KIZI STORMI İLE KEYİF YAPTI

Travis Scott ile ilişkisinden dünyaya gelen bir yaşındaki kızı Stormi’nin üzerine titreyen ve sosyal medya hesabı üzerinden kızıyla birlikte geçirdiği keyifli anlara dair videolar ve fotoğraflar paylaşan Jenner, bu defa birlikte yaptıkları yatak keyfi sırasında çektiği videoyu paylaştı. Kylie, Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştığı videoya ‘Anne-kız zamanı’ notunu düştü.