Kylie Jenner’in ‘Anne-kız’ yatak keyfi
Henüz genç yaşta anne olmasına rağmen yoğun iş temposundan geri durmayan ve çıkardığı kozmetik ürünleri ile milyon dolarlar kazanan Kylie Jenner, sosyal medya hesabı üzerinden 156 milyon insana ulaşıyor.
KIZI STORMI İLE KEYİF YAPTI
Travis Scott ile ilişkisinden dünyaya gelen bir yaşındaki kızı Stormi’nin üzerine titreyen ve sosyal medya hesabı üzerinden kızıyla birlikte geçirdiği keyifli anlara dair videolar ve fotoğraflar paylaşan Jenner, bu defa birlikte yaptıkları yatak keyfi sırasında çektiği videoyu paylaştı. Kylie, Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştığı videoya ‘Anne-kız zamanı’ notunu düştü.